Adrian Durma trzeci we Włoszech

Kickbokser Silvant Kajak Elbląg Adrian Durma zajął trzecie miejsce podczas turnieju Pucharu Świata w kickboxingu we Włoszech.

20-24 marca we Włoszech odbył się Puchar Świata w kickboxingu w którym brał udział elblążanin Adrian Durma. Kickbokser Silvant Kajak Elbląg zdobył brązowy medal w formule Kick Light do 79 kg. W kategorii do 74 kg Adrian przegrał w eliminacjach do medalu. Włoski turniej przyciągnął koło 2000 osób we wszystkich kategoriach wiekowych. Zjechała się czołówka światowego kickboxingu.

- Takie turnieje jak Puchary Świata stoją zawsze na wysokim poziomie. Dobre miejsce tutaj jest cenniejsze czasem niż medal mistrzostw świata. Kategorie 69 kg, 74 kg, 79 kg to kategorie, które są mocno obsadzone i na bardzo wysokim poziomie. Eksperymentalnie wystartowałem w kategorii do 79 kg w formule Kick Light, tylko ze względu na to że byli w niej dwaj mistrzowie świata i bardzo chciałem się z nimi zmierzyć. Takie walki mnie bardzo nakręcają. O finał walczyłem z Bułgarem - aktualnym mistrzem świata tej formuły i kategorii. Walka była twarda i mocna do końca. Przez większą część walki prowadziłem lecz w końcówce straciłem prowadzenie i przegrałem 2:1. W formule Light Contact do 74 kg przegrałem nieznacznie z przeciwnikiem z Czech ale tak czasem bywa w sporcie. Nie zwalniam tempa i już szykuje się na kolejne turnieje - mówił Adrian Durma.

W kwietniu elblążanin wystartuje w Pucharze Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych, gdzie będzie reprezentował Państwową Straż Pożarną. Tydzień później Adrian Durma ma w planach start w Mistrzostwach Polski.