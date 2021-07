Aktywne Wakacje z MOSiR-em

Rozpoczął się kolejny tydzień wakacji. W najbliższych dniach w Elblągu czeka nas sporo atrakcji: turnieje streetballa i siatkówki plażowej, zajęcia na rolkach i z tenisa na Torze Kalbar. Od poniedziałku do piątku działa również Strefa gier i zabaw na lodowisku.

W pierwszych dniach wakacji sporo się działo. W pierwszą wakacyjną niedzielę odwiedziliśmy z Miejską Wycieczką Rowerową Kadyny oraz Dom pod Cisem. W środę natomiast odbył się Skate Park Show, czyli pokazy i warsztaty jazdy na hulajnodze i deskorolce, które prowadzili czołowi polscy skaterzy – Olaf Żołna i Damian Chrobot. Weekend również był bardzo aktywny – zajęcia z podstaw tenisa na kortach wewnątrz Toru Kalbar. Tuż po zajęciach, również na Kalbarze, odbyły się mistrzostwa Elbląga w jeździe na hulajnodze, rowerkach biegowych i rolkach – Hulaj Nóżka, w których wzięło udział ponad 70 dzieci. W niedzielę natomiast odbyła się Gra Miejska, podczas której można było poznać tajemnice elbląskiej starówki i legendy o dzielnym Piekarczyku. Wzięło w niej udział prawie 100 osób.

A co czeka nas w tym tygodniu?

Wtorek 6.07 godz. 17-18 – Tor Kalbar – Akademia z UKS Szóstka – nauka i doskonalenie jazdy na rolkach

Środa 7.07 godz. 16-19 – boiska wewnątrz Toru Kalbar – Streetball – turniej koszykówki ulicznej 3x3

Czwartek 8.07 godz. 17.30-18.30 – Tor Kalbar – Zajęcia sprawnościowe i jazda na rolkach z UKS Wikingowie

Sobota 10.07 godz. 9-12 – korty wewnątrz Toru Kalbar – Sobota z tenisem – zajęcia tenisowe dla początkujących – Szkoła Tenisa i Squasha Score

Niedziela 11.07 godz. 9-17 – Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta Elbląga

Dodatkowo przez całe wakacje w poniedziałki, środy i piątki od 18.30 odbywając się treningi: Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś. Start przy muszli koncertowej.

Również przez całe wakacje od poniedziałku do piątku od 9 do 15 dostępna Strefa gier i zabaw, która mieści się w budynku Krytego Lodowiska Helena. Uczestnicy zajęć do dyspozycji mają: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki.

Przypominamy również, że Tor Wrotkarski Kalbar i umiejscowione wewnątrz boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej/nożnej są czynne codziennie od 9 do 20.50.

Cały program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu, a wszystkie „wakacyjne” wydarzenia są bezpłatne.

Ponadto zachęcamy do korzystania z płatnych atrakcji: w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka codziennie od 6 do 22, kortów tenisowych wewnątrz Toru Kalbar (9-20.50) oraz zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em (Joga, Zumba, Turbo Spalanie, Aquafitness, Aerobik w wodzie dla Seniorów).