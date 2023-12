Aktywnie po świętach

Fot. MOSiR

Nadmiar jedzenia, dużo czasu spędzonego za stołem, brak ruchu. Przez te kilka dni wiele osób zapomniało o odpowiedniej dawce ruchu, ale mamy na to rozwiązanie. Lodowisko Helena, Tor Kalbar i Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to idealne trio, które pomoże w powrocie do aktywności po świętach.

W przerwie świątecznej obiekty MOSiR funkcjonują w zmienionym harmonogramie. Wszystko po to, aby dzieci, młodzież i dorośli, którzy mają wolne, mogli wykorzystać ten czas aktywnie. Na Lodowisku Helena i na Torze Kalbar obowiązują weekendowe harmonogramy, a w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka do 30 grudnia można skorzystać, w cenie biletu, z dmuchanego toru przeszkód. LODOWISKO HELENA: 28-30 grudnia – 12:20, 13:25, 14:35, 15:40, 16:50

31 grudnia – NIECZYNNE

1 stycznia – NIECZYNNE

6 stycznia – 12:20, 13:25, 14:35, 15:40, 16:50 TO KALBAR: 28.12 – godz. 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

29.12 – godz. 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

30.12 – godz. 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

31 grudnia – 10:00, 12:00

1 stycznia – NIECZYNNE

6 stycznia – NIECZYNNE (zawody łyżwiarskie)

7 stycznia – 18:30 CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA: 28-30 grudnia – 6:00 – 22:00

31 grudnia – 6:00-14:00

1 stycznia – NIECZYNNE

6 stycznia – 6:00 – 22:00 Oprócz tego polecamy czwartkowe (28.12) zajęcia w ramach akcji „Aktywuj się z MOSiR-em”. W sali fitness na Lodowisku Helena będzie można spróbować swoich sił podczas ZUMBY, która będzie miała sylwestrowy klimat. Wskazany brokat, cekiny i peruki. Zajęcia podzielone są na 2 godziny, na 19:30 grupa zaawansowana, a na 20:30 grupa początkująca. Natomiast na Dolince, o godzinie 20:00, będzie można poćwiczyć w wodzie podczas zajęć AQUA LONG.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu