Aktywnie w Parku Modrzewie. Marszobiegi na orientację

W minioną niedzielę odbyła się druga z sześciu zaplanowanych rund marszobiegów na orientację. W wydarzeniu wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób, mimo że krótkotrwała burza przestraszyła wielu potencjalnych uczestników zawodów. Startowały głównie rodziny i o to chodziło organizatorom. W sumie wzięło udział 23 zespołów i rodzin.

Czołowe miejsca zdobyli w kategorii łatwej /rodzinnej/:

Rodzina BALEWSKICH Rodzina CZERKAWSKICH Rodzina BORKOWSKICH

Natomiast w kategorii trudnej zwyciężyli:

Sławomir JAKSZEWICZ Andrzej ZIÓŁKOWSKI Michał BALEWSKI

Wyniki były ważne, ale najważniejsze było miłe spędzenie wolnego czasu, rekreacja, relaks i dobra edukacyjna zabawa.

Zawody odbywały się za pomocą systemu SPORT-IDENT czyli elektronicznego pomiaru czasu. Po zaliczeniu wszystkich punktów na mecie był błyskawiczny odczyt i wydruk wyników biegu /marszu/. Potem było losowanie upominków rzeczowych oraz dla każdego uczestnika coś słodkiego o co zadbała niezawodna Janka Banach z EKO GRYF organizatora zawodów przy współpracy z Departamentem Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Impreza została sfinansowana z budżetu obywatelskiego.

Odbędzie się jeszcze 4 rundy: 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia i 22 września. Każdy, kto weźmie udział w co najmniej czterech rundach otrzyma pamiątkowy medal. Czyli teraz debiutanci muszą być na wszystkich zawodach. Zachęcamy do udziału w tych przyjemnych dla każdego marszobiegach. Jest to doskonała forma relaksu bo startować może każdy, nawet mamy tatusiowie z dziećmi w wózkach lub na rękach, wystarczy przyjść i się zapisać.

Odwiedzajcie naszą stronę lub facebook tam znajdziecie wszystkie informacje w tym wyniki ostatnich zawodów.

Do zobaczenia na kolejnych zawodach też w Parku Modrzewie