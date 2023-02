Aktywny plan na weekend

Ulubiony i wyczekiwany przez wszystkich weekend nareszcie doczekał się swojego początku. Ten czas możemy wykorzystać na kilka sposobów, o których więcej pisze Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

KarnawaLOVE Party

Na lodowisku „Helena” czeka tematyczna impreza, której towarzyszyć będą zabawy, konkursy ze słodkimi nagrodami i… kilka niespodzianek. W cenie zwykłego biletu (11 zł normalny i 7,50 zł ulgowy) wyjątkowo skorzystamy aż z półtoragodzinnej jazdy na łyżwach z dyskotekowym klimatem w tle. Nad taflą rozbłysną kolorowe światła, a za konsoletą zagra DJ serwujący karnawałowe hity, na zmianę z romantycznymi i nastrojowymi utworami dla zakochanych. Impreza na lodzie rozpocznie się w piątek o godzinie 18:00.

Aktywnie w wodzie

Zamiast popcornu i wygodnej sofy proponujemy dawkę ruchu w wodzie. W piątkowy wieczór zapraszamy do Krytej Pływalni na Aqua Long (20:00), czyli ćwiczenia, dzięki którym efektywnie spalimy nadmiar tłustoczwartkowych kalorii. W ofercie znajdziemy także propozycję dla osób 60+, które w sobotę mogą skorzystać z ćwiczeń pod nazwą Aqua Senior (11:00 i 12:00), również na basenie przy ul. Robotniczej.

Sezon na łyżwy trwa

Choć pogoda za oknem coraz bardziej przypomina wiosnę, my wciąż bawimy się na lodzie podczas ogólnodostępnych ślizgawek. Na taflę tradycyjnie zapraszamy w sobotę i niedzielę o następujących porach: 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Bilety do nabycia w kasie lodowiska „Helena” lub w nowym biletomacie. Na miejscu można także skorzystać z wypożyczalni łyżew, prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł.

Relaks i rekreacja na „Dolince”

Miejsce szczególnie przez nas uwielbiane, z uwagi na mnogość atrakcji. Wewnątrz można skorzystać ze strefy relaksu, w której znajdziemy sauny, jacuzzi, bicze wodne i hydromasaże. Z kolei część rekreacyjna przypadnie do gustu dzieciom i rodzicom, dzięki obecności wodnego placu zabaw, zjeżdżalni, sztucznej fali, siatki wspinaczkowej z pływakami oraz wielu innych atrakcji. „Dolinka” to także odpowiednie miejsce dla osób chcących zaliczyć kilka długości basenu sportowego. Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszki czynne jest codziennie od 6:00 do 22:00.