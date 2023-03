Aktywny początek kwietnia 

Wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca ruszają wiosenne aktywności na świeżym powietrzu. W ten weekend czekają nas biegi na orientację w Parku Modrzewie, rowerowa wycieczka do Bągartu oraz kilka innych atrakcji, z których skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy Elbląga.

Wiosenne biegi w parku (sobota)

Pierwsze w tym roku biegi wystartują o godzinie 10:00 w Parku Modrzewie, przy Pałacyku od strony skrzyżowania ulic Mazurskiej i Elektrycznej. Można biegać, można chodzić, można spacerować z kijkami, indywidualnie, z rodziną, ze znajomymi, a nawet z psem. Celem uczestnika jest pokonanie trasy poprzez odnajdywanie ukrytych w parku punktów kontrolnych. Udział jest bezpłatny.

Rowerami przez pomosty (niedziela)

W czasach szlaku bursztynowego oraz biskupa Wojciecha pomosty bągardzkie umożliwiały pokonanie rzeki Dzierzgoń nieopodal Świętego Gaju i Bągartu. Razem z grupą zapalonych rowerzystów spróbujemy je zlokalizować w terenie. Start o godzinie 10:00 spod napisu ELBLĄG przy ulicy Wodnej.

Ruch w wodzie dla każdego (piątek-sobota)

Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej zaprasza na ćwiczenia typu aqua fitness. W piątek o 20:00 odbywają się tam zajęcia pod nazwą Aqua Long, a dzień później Aqua Senior, które startują o dwóch porach – 11:00 i 12:00. Wodna gimnastyka to połączenie aerobiku z rehabilitacją, z czego skorzystać może dosłownie każdy.

Dolinka sprzyja wszystkim (codziennie)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, to miejsce wyjątkowe, z uwagi na mnogość możliwości na spędzanie wolnego czasu. Poszukujący relaksu odnajdą go w saunach oraz rozmaitych narzędziach do hydromasażu, a osoby chcące popływać skorzystają z nowoczesnego basenu sportowego. To także miejsce, gdzie można wybrać się wspólnie z dziećmi i miło spędzić czas na wodnym placu zabaw. Zapraszamy od 6:00 do 22:00.

Zmiany na Torze Kalbar (codziennie)

Od 1 kwietnia będziemy mogli korzystać z obiektu przy ul. Agrykola o nieco innej porze. Przesuwamy się godzinę do przodu i otwieramy bramy o 8:00, a zamykamy o 18:00. W ciągu aż 10 godzin można bezpłatnie pograć w gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) oraz pojeździć na rolkach lub wrotkach. Korty tenisowe podlegają rezerwacji pod numerem telefonu 537 443 376.

Więcej informacji znajduje się na stronie MOSiR.