Aktywny rok z MOSiR-em

Bieg Piekarczyka, Bieg Niepodległości, aktywne wakacje, wyścigi i wycieczki rowerowe, wodne tory przeszkód, turnieje koszykówki ulicznej. Trudno jest w kilku słowach wymienić wszystko to, co w niełatwym 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla elblążan. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A ponad 25 tysięcy uczestników wskazuje, że były to trafione propozycje.

To podsumowanie warto jest podzielić na kilka kategorii. W każdej znajdą się inne imprezy sportowo-rekreacyjne, a ich liczba i rodzaje odpowiadały na potrzeby mieszkańców naszego miasta i były dostosowane do panujących warunków. A warunki były bardzo trudne, ponieważ pandemia spowodowała wprowadzenie wielu obostrzeń, m.in. od początku roku do maja nie można było korzystać z basenów i innych obiektów zadaszonych. Mimo to, stosując się do wszelkich wytycznych zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów, udało się zorganizować bardzo dużo atrakcyjnych wydarzeń, z których chętnie korzystali elblążanie. Elbląg biega W minionych 12 miesiącach wystartowało kilka dużych imprez biegowych. O Biegu Piekarczyka i Biegu Niepodległości już napisano w zasadzie wszystko, ale warto tylko przypomnieć, że łącznie w tych zawodach wzięło udział prawie 2000 osób. Biegi na orientację pozwalały uczestnikom przez cały rok lepiej poznać Bażantarnię i elbląskie parki. Nowością w sportowym kalendarzu były natomiast Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych, które zgromadziły na starcie 400 chętnych. 445 km przygody Na początek skupmy się na najpopularniejszej zdaniem wielu formie rekreacji. Z roweru korzysta bardzo wiele osób, także w Elblągu, więc w kalendarzu MOSiR znalazły się ciekawe propozycje dla rowerzystów. Po raz drugi fani kręcenia korbą zdobyli Górę Chrobrego, natomiast u jej podnóża bawili się także najmłodsi. Puchary i medale były wręczane również za najszybsze przejazdy leśnymi ścieżkami podczas Bażantarnia XC. Coraz większym zainteresowaniem cieszyły się Miejskie Wycieczki Rowerowe. W czasie tych wypraw udało się przejechać łącznie 445 km i odwiedzić wiele ciekawych miejsc, m. in. Kolekcję Zabytków Ruchomych w Wielkim Wierznie, Złotą Wyspę, cerkiew prawosławną czy skosztować smacznej pizzy u sołtysa Sierpiny. Podczas popołudniowych wakacyjnych wycieczek korzystaliśmy z ładnej pogody, natomiast w czasie rowerowych spacerów z leśnikiem wsłuchiwaliśmy się w ciekawostki przyrodnicze. Jedną z najważniejszych imprez był Dzień Bez Samochodu, zorganizowany razem z Narodowym Dniem Sportu. Wtedy to odbył się przejazd rowerowy ulicami miasta z metą na terenie Toru Kalbar, gdzie trwał rodzinny festyn na sportowo. Wakacje z MOSiR-em Wakacje z MOSiR-em 2021 po raz kolejny dostarczyły moc atrakcji. Na początek odbył się pierwszy raz w Elblągu Skate Park Show, podczas którego rewelacyjni skaterzy Olaf Żołna i Dawid Chrobot dali pokaz umiejętności i przeprowadzili warsztaty jazdy na hulajnodze i deskorolce. Na rowerkach biegowych, hulajnogach i rolkach ścigali się natomiast najmłodsi podczas pierwszej edycji Hulaj-nóżki na Torze Kalbar. Festyn podczas Dnia Bezpiecznego Kierowcy przyciągnął wielu elblążan, którzy uczestniczyli w konkursach, zabawach i grach. Turnieje siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej czy tenisa stołowego, podobnie jak zawody pływackie i Aquathlon cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na Starym Mieście turyści i elblążanie otrzymali wyjątkową mapę i odkrywali tajemnice tej części Elbląga, w ramach gry na 500-lecie czynu Piekarczyka. Były wycieczki rowerowe, strefa gier i zabaw, wyścigi smoczych łodzi i wiele innych atrakcji. Moc turniejów W sporcie, oprócz rekreacji, ważna jest także rywalizacja, więc liczna grupa amatorów gier zespołowych regularnie brała udział w amatorskich ligach i turniejach. Na miejscowych Orlikach toczyła się gra o tytuł piłkarskiego mistrza w lidze HYDROBUD. W Hali Sportowo-Widowiskowej rywalizowali siatkarze w Awangarda Volley Liga. W Szkole Podstawowej nr 12 odbywały się mecze w nowych rozgrywkach MOSiR, czyli WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3. Jest to efekt dużego zainteresowania tą dyscypliną w okresie letnim, gdy turnieje streetballa przyciągały liczne ekipy. W sumie we wszystkich rozgrywkach uczestniczyło kilkadziesiąt drużyn. Aktywuj się z MOSiR-em Z zajęć organizowanych w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em w każdym tygodniu korzystały setki elblążan, a to dzięki różnorodności proponowanych ćwiczeń oraz przystępnym cenom. Do wyboru były: Zumba, Turbo Spalanie, Joga, Aqua Fitness, Aerobik w wodzie dla seniorów, a także propozycje dla dzieci i młodzieży: nauka i doskonalenie pływania oraz jazdy na łyżwach. Na łyżwy, rolki i basen Z Lodowiska Helena na początku roku mogli korzystać jedynie sportowcy. Po zmrożeniu tafli w październiku z lodowiska mogli korzystać wszyscy miłośnicy jazdy na łyżwach. Odbyło się efektowne, muzyczne otwarcie sezonu zimowego, a magia kolorowych świateł dodawała emocji, podobnie jak podczas Ice Party, które również przyciągało sympatyków łyżwiarskiej rekreacji. Tor Kalbar ma dwie odsłony - zimową i letnią. Na torze łyżwiarskim zarówno na początku, jak i na końcu roku odbyły się imprezy z muzyką prezentowaną przez DJ-ów oraz z licznymi konkursami. Od wiosny do jesieni na terenie obiektu działa tor wrotkarski, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej oraz korty tenisowe, z których bardzo chętnie korzystają młodsi i starsi elblążanie. Tu odbywają się najatrakcyjniejsze festyny rodzinne i sportowe, zawody i turnieje. W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka pojawiły się dmuchane tory przeszkód. W strefie sportowej basenu znalazły się dwukrotnie duże tory, na których swoje umiejętności sprawdzała głównie młodzież i dorośli. W strefie rekreacyjnej były mniejsze tory, specjalnie dla najmłodszych. Przy kolorowych światłach i muzyce atrakcje te przyciągnęły łącznie aż kilka tysięcy osób w różnym wieku. W Krytej Pływalni odbyła się III Sztafeta Niepodległości, w której uczestnicy przepłynęli łącznie ponad 135 km. W Hali Sportowo-Widowiskowej rywalizowały m.in. piłkarki ręczne z EKS Start Elbląg. Można było podziwiać jedne z najlepszych drużyn siatkarskich w Polsce, a także odbyć treningi z siatkarskimi sławami – Marcinem Możdżonkiem i Michałem Winiarskim. W HSW miały miejsce obchody Dni Papieskich czy Koncert z okazji Święta Niepodległości, a także wiele różnorodnych imprez kulturalno-muzycznych i sportowych. Rok 2021 w liczbach MOSiR w Elblągu w 2021 roku zorganizował prawie 200 różnych imprez sportowych, wydarzeń, festynów oraz innych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym czy muzycznym. Wzięło w nich udział ponad 25 tysięcy osób, które często otrzymały puchary, medale i nagrody. Z obiektów sportowych (basenów, lodowiska, toru, hali) skorzystało w mijającym roku 285 tysięcy klientów. Dziękujemy i do zobaczenia na imprezach w 2022 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu