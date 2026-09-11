Aktywny weekend z MOSiR-em

Przed nami weekend, w którym zdecydowanie nie zabraknie powodów, żeby wyjść z domu i trochę się poruszać. W piątek pobiegamy po Modrzewinie, w sobotę z Placu Jagiellończyka ruszymy rowerami na festyn, a przez cały weekend zapraszamy również do CRW Dolinka i na Tor Kalbar.

Ostatni trening przed Biegiem Nocnym (Piątek, 18:30, Modrzewina)

Do IV Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami zostało już tylko kilka dni, dlatego najwyższy czas sprawdzić trasę w praktyce. W piątek zapraszamy na wspólną przebieżkę z Bartnicki Team po Modrzewinie – spotykamy się o 18:30 w okolicach przystanku przy Elbląskim Parku Technologicznym. Trening poprowadzą trenerzy i zawodnicy Bartnicki Team, a tempo będzie odpowiednie zarówno dla osób przygotowujących się do startu, jak i tych, którzy dopiero chcą poczuć klimat biegu. To dobra okazja, żeby pokonać fragmenty lub całą trasę „piątki” i sprawdzić się przed zawodami. PS. To ostatni moment na zapisy!

Rowerem na festyn (Sobota, 11:00, Plac Jagiellończyka i Tor Kalbar)

W sobotę zapraszamy na wspólny przejazd rowerowy z okazji Elbląskiego Dnia Bez Samochodu. Startujemy o 11:00 z placu Jagiellończyka i jedziemy około 10 kilometrów ulicami Elbląga, a finałem będzie rodzinny festyn na Torze Kalbar. Od godziny 12:00 czekać będą między innymi dmuchańce, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa, laserowy paintball, nerftag, bubble football i dart piłkarski. Na miejscu pojawią się także służby miejskie, strefa gastronomiczna oraz atrakcje związane z bezpieczeństwem na drodze, a wydarzenie będzie również okazją do podsumowania tegorocznej Rowerowej Stolicy Polski.

Dolinka niezależnie od pogody (Codziennie, 6:00–22:00, CRW Dolinka)

Na weekendową aktywność zapraszamy również do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Na miejscu można korzystać z basenu sportowego, strefy rekreacyjnej oraz części relaksacyjnej, gdzie czekają m.in. jacuzzi i sauny. To propozycja dla tych, którzy chcą popływać, trochę się poruszać albo po prostu odpocząć w wodzie. CRW sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy aura nie zachęca do aktywności na świeżym powietrzu.

Na rolki i boiska (Codziennie, 8:00–19:50, Tor Kalbar)

Poza godzinami sobotniego festynu można korzystać również z Toru Kalbar. To dobre miejsce na jazdę na rolkach, rodzinny ruch i spotkanie ze znajomymi. Do dyspozycji są także wielofunkcyjne boiska, na których można pograć i aktywnie spędzić czas. Warto zajrzeć na Kalbar zarówno przed sobotnim festynem, jak i w pozostałe dni weekendu.