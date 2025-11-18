Andrzejkowa noc w CRW Dolinka

Taki wieczór zdarza się raz w roku. W piątek, 28 listopada, zapraszamy do CRW Dolinka na andrzejkowy wieczór w wodnej odsłonie – z muzyką, światłem i atmosferą, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Bilety już są dostępne w kasie, a liczba miejsc jest ograniczona.

- Andrzejki w wodzie, to wydarzenie które przyciąga nie tylko mieszkańców Elbląga, ale i gości z okolicznych miast. Już od jakiegoś czasu dostajemy zapytania w wiadomościach prywatnych o termin. Już w następny piątek czeka na wszystkich jedyny w swoim rodzaju klimat. Wodne Andrzejki to dwugodzinna impreza, podczas której z całą pewnością nie zabraknie dodatkowych atrakcji, a na zakończenie każdy może liczyć na ciastko z wróżbą – mówi Paulina Borkowska kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

Od pierwszych minut poczujecie luźną, taneczną atmosferę – nad wodą popłyną dobrze znane rytmy, a DJ zadba o to, by wieczór miał swoje tempo, energię i odrobinę andrzejkowej magii. Kto będzie miał ochotę na chwilę przerwy, znajdzie przy brzegu bar z przekąskami, kolorowymi i bezalkoholowymi drinkami oraz leżakami. Warto zabrać ze sobą kartę płatniczą lub gotówkę.

Zadbaliśmy też o kilka niespodzianek. W trakcie imprezy pojawią konkursy i zabawy, zumba w wodzie oraz aqua fitness, czyli atrakcje które rozruszają towarzystwo i wywołają sporo uśmiechu. A jeśli zechcecie na chwilę zwolnić, tuż obok niecki sportowej czeka strefa chillout – leżaki, spokojniejsze światło i przestrzeń, w której można swobodnie złapać oddech między kolejnymi atrakcjami.

Wodne Andrzejki rozpoczną się o godzinie 20:00 i potrwają do 22:00. Koszt biletu to 30 złotych. O wejściówki pytajcie w kasie CRW Dolinka – pamiętajcie, liczba miejsc jest ograniczona.