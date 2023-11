Andrzejkowa zabawa na Dolince

Już wkrótce Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka rozbłyśnie kolorowymi światłami i zagwarantuje świetną zabawę w towarzystwie DJ-a i rozmaitych atrakcji. To wszystko gwarantujemy podczas Andrzejek w Wodzie, które odbędą się 24 listopada (piątek). W tym roku przygotowaliśmy nowość – wyścigi na deskach SUP.

Tegoroczne Andrzejki będą inne niż dotychczas. Oprócz nieodłącznych atrakcji w postaci muzycznej oprawy, kolorowych świateł, przekąsek i bezalkoholowego drinkbaru, na miejscu pojawią się deski SUP, na których odbędą się zawody prowadzone przez Grupę Wodną. Dodatkowo instruktorzy przeszkolą uczestników zawodów i podpowiedzą jak najdłużej utrzymać się na desce. Zabawę uatrakcyjnią także sportowo-rekreacyjne sesje z Zumbą oraz AQUA aerobikiem, a pomiędzy nimi odbędą się konkursy, w których do wygrania będą vouchery do baru.

Andrzejki w Wodzie odbędą się w piątek, 24 listopada. Impreza rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do 22:00. Koszt biletu na wydarzenie to 25 złotych. Wejściówki można kupić bezpośrednio w kasie CRW Dolinka. Uwaga: liczba miejsc ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego zakupu.