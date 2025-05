Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. To warto wiedzieć

Już w najbliższy weekend odbędzie się największa impreza biegowa w województwie – Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna, w której weźmie udział 1500 zawodników z całej Polski. W piątek (9 maja) odbędzie się rywalizacja na dystansie Huk Sowy (6 km), a także biegi i atrakcje dla najmłodszych. W sobotę rywalizować będą dłuższe dystanse. Warto zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia. Zobacz zdjęcia.

BIURO ZAWODÓW

Będzie usytuowane w Restauracji Myśliwskiej przy ulicy Marymonckiej 6 w Elblągu. Odbiór pakietów będzie odbywać się w godzinach wskazanych w programie zawodów, który znajduje się na stronie - https://ultrawysoczyzna.pl/program-imprezy/

Podczas odbioru pakietu należy przedstawić kartę zawodnika (pobraną z profilu zawodnika na www.startlist.pl) oraz okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik bez wydrukowanej karty zawodnika nie będzie dopuszczony do startu! Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna na dystansie 6 km oraz 13 km muszą przedstawić podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na udział w zawodach.

PARKINGI

Oficjalny parking zawodów będzie znajdował się przy ul. Chrobrego (obok Góry Chrobrego). Lokalizacja parkingu – KLIKNIJ. Parking znajduje się w odległości ok. 650 metrów od miasteczka zawodów. Parking będzie bezpłatny. Z powodu ograniczonej ilości miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Chrobrego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka zawodów, zawodników startujących na dystansach Pisk Lisa (13 km) oraz Kwik Dzika (22 km), zachęcamy do korzystania z parkingu znajdującego się przy ul. Agrykola, oddalonego ok. 1,5 km od miasteczka zawodów. Lokalizacja parkingu przy ul. Agrykola - KLIKNIJ.

UWAGA: Pozostawianie aut w miejscach, w których obowiązuje zakaz parkowania może skutkować mandatami wystawianymi przez Straż Miejską.

ODPRAWA TECHNICZNA

Odprawa techniczna dla uczestników odbędzie się w czwartek (8.05), o godzinie 20:00, na facebookowym profilu Ultra Wysoczyzna. Podczas odprawy przedstawione zostaną wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia. Będzie również możliwość zadawania pytań.

START I META

Start dystansów Huk Sowy (6 km, piątek, 18:30), Ryk jelenia (80 km / sobota, godzina 05:00), Kwik dzika (22 km / sobota, godzina 09:00), Pisk lisa (13 km / sobota, godzina 11:00) odbędą się z Polany z Wiatami (ul. Sybiraków, Bażantarnia). Dystans Wycie wilka (54 km) wystartuje z Placu Wolności w Tolkmicku, w sobotę o godzinie 09:00. Lokalizacja start Wycia Wilka – KLIKNIJ.

Meta wszystkich dystansów znajdować się będzie obok Restauracji Myśliwska (Elbląg, ul. Marymoncka 6, Bażantarnia).

BIEGI I ATRAKCJE DLA DZIECI – WYSOCZYZNA JUNIOR

W piątek (09.05) odbędą się biegi dla najmłodszych Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna Junior. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach dla dzieci muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w godzinach wydawania pakietów. Godziny odbioru pakietów oraz poszczególnych startów można znaleźć na stronie - https://ultrawysoczyzna.pl/program-imprezy/).

Dodatkowo w piątek organizatorzy oraz partnerzy wydarzenia przygotują strefę z atrakcjami dla dzieci, która będzie znajdować się w okolicy Restauracji Myśliwska. W strefie będzie można skorzystać z następujących atrakcji: koło fortuny, kreatywne warsztaty, robienie lampionów, budek lęgowych i skrzyneczek na drobiazgi, klocki, układanki, zaplatanie warkoczyków, malowanie buziek oraz kolorowe tatuaże. Strefa będzie przygotowana przez firmę Meble Wójcik, Szkołę Policealną Cosinus oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

PRYSZNICE

Prysznice dla zawodników będą udostępnione w sobotę (10.05), w Zespole Szkół i Placówek Sportowych MOS, przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu. Prysznice w szatniach nr 5 i 6, a klucze do szatni będą do odbioru w portierni. Lokalizacja pryszniców – KLIKNIJ.

WAŻNE NUMERY

Koniecznie przed startem zapisz poniższe numery telefonów:

Numery w razie zagubienia/problemów na trasie: 793 233 673 / 793 794 338

Numer do biura zawodów: 793 794 552



PUNKTY KIBICOWSKIE

Podczas Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny można wspierać swoich zawodników wyłącznie w tzw. strefach supportu, czyli miejscach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie punktów odżywczych. Lista lokalizacji stref supportu dla każdego z dystansów znajdziecie w Racebooku zawodów, który znajduje się na stronie www.ultrawysoczyzna.pl. Serdecznie zachęcamy do kibicowania zawodnikom. Obsługę na punktach zapewnią Koło Gospodyń Wiejskich z Kadyn, Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki oraz wolontariusze z Elbląskiego Centrum Wolontariatu. Na punkcie w Kadynach wystąpi Zespół Ludowy Sasanki z Suchacza.

OZNAKOWANIE TRASY

W dniach 7-11 maja w Parku Leśnym Bażantarnia oraz na szlakach Wysoczyzny Elbląskiej zostaną umieszczone oznaczenia trasy, tj. fioletowe tasiemki umieszczone na gałęziach oraz kolorowe tabliczki umieszczone na drzewach. Zwracamy się z prośbą o niezrywanie oraz nieprzewieszanie oznaczeń, gdyż może to wpłynąć na pogubienie zawodników oraz niebezpieczne sytuacje. Trasa zostanie uprzątnięta po zakończeniu zawodów

UTRUDNIENIA W RUCHU

W piątek oraz sobotę (09-10.05) niedostępny będzie parking przy Muszli Koncertowej (ul. Marymoncka). W sobotę (10.05) w godzinach 04:55-05:05, 08:50-09:10, 10:50-11:10 zamknięta dla ruchu będzie ul. Sybiraków, którą przebiegać będzie początkowy etap rywalizacji dystansów Ryk Jelenia (80 km), Kwik Dzika (22 km) oraz Pisk Lisa (13 km). Na czas startu dystansu Wycie Wilka (54 km), w godzinach 08:55-09:05 zamknięta dla ruchu zostanie ul. Świętojańska oraz ul. Królewiecka (droga wojewódzka 503) w Tolkmicku.

Dodatkowo zawodnicy na trasie przecinać będą drogi publiczne, tj. drogę wojewódzką 504 w Dąbrowie, drogę gminną na Jeleniej Dolinie, drogę powiatową w Pagórkach, drogę powiatową pomiędzy Łęczem a Kadynami, drogę powiatową w Łęczu, drogę gminną w Próchniku oraz ul. Fromborską w Krasnym Lesie. Wskazane punkty będą zabezpieczone przez służbę porządkową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

W sobotę (10.05) utrudniony będzie dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych znajdujących się w Bażantarni. Osoby, chcące dojechać do ogródków proszone są o poinformowanie o tym fakcie służby porządkowej oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.

SPONSOR TYTULARNY: Meble Wójcik

GOSPODARZE: Miasto Elbląg, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Nadleśnictwo Elbląg

PATRONAT HONOROWY: Michał Missan Prezydent Elbląga, Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym imprezy