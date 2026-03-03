Aqua Maraton, czyli 120 minut ruchu w wodzie

Wtorkowy wieczór, 10 marca, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zapowiada się aktywnie. O godz. 19:30 wystartuje Aqua Maraton – wydarzenie, które łączy trening, dobrą zabawę i skuteczną pracę nad formą. Zapisy online właśnie wystartowały.

Przez dwie godziny uczestnicy zanurzą się w intensywny, ale bezpieczny wysiłek w odciążeniu. Woda pozwala ćwiczyć efektywnie, a jednocześnie minimalizuje obciążenie stawów, dlatego to propozycja zarówno dla osób rozpoczynających swoją aktywność, jak i tych, którzy regularnie trenują. W programie znajdą się różnorodne formy aqua fitnessu – od klasycznych układów wzmacniających, przez ćwiczenia z wykorzystaniem makaronów i hantli wypornościowych, po dynamiczne choreografie inspirowane tańcem. Nie zabraknie mocnego tempa i motywującej oprawy. Muzyka oraz świetlna aranżacja przestrzeni sprawią, że trening nabierze klubowego charakteru, a czas w wodzie minie szybciej, niż się spodziewacie. To doskonały sposób, by rozładować napięcie po całym dniu i jednocześnie zadbać o kondycję, wytrzymałość oraz sylwetkę.

Zajęcia poprowadzą instruktorzy programu „Aktywuj się z MOSiR-em”, którzy zadbają o różnorodność ćwiczeń i odpowiednią intensywność. Każdy będzie mógł pracować we własnym tempie, korzystając z podpowiedzi prowadzących i wsparcia grupy.

Zapisy prowadzone są poprzez formularz Google. Bilety w cenie 35 zł lub 31 zł z kartą „wElblągu” dostępne są w kasie CRW Dolinka. Można skorzystać również z karnetu Aqua Fitness. Honorowane są karty: Multisport, Fit Profit, Medicover oraz PZU Sport. Liczba miejsc jest ograniczona - warto zaplanować ten wieczór z wyprzedzeniem i zarezerwować go na aktywny reset w wodzie!