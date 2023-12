Aqua Maraton na Dolince

Już w najbliższy czwartek, 7 grudnia, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka będzie można spróbować swoich sił podczas dwugodzinnego AQUA MARATONU. To wydarzenie jest nie tylko dla tych, którzy lubią wodną gimnastykę, ale również dobrą zabawę.

AQUA Maraton to jedna z tych imprez, które odbywają się kilka razy w roku na basenie Dolinka. Nie trzeba mieć specjalnych umiejętności pływackich, gimnastyka odbywa się w bezpiecznej strefie basenowej. Do wzięcia udziału wystarczą tak naprawdę chęci, pozytywne nastawienie i wolne dwie godziny. Od 19:30 do 21:30 będzie okazja do spróbowania różnych wodnych ćwiczeń, nawet tych tanecznych. Nie trzeba zabierać ze sobą akcesoriów do ćwiczeń, hantle, dyski i makaronu będą do dyspozycji na miejscu.

Program imprezy:

19:30 – 19:55 AQUA HANTLE (Agnieszka Semkiw)

20:00 – 20:20 AQUA BETOMIC (Agnieszka Sar)

20:25 – 20:45 AQUA MAKARONY (Agnieszka Branecka)

20:45 – 21:10 AQUA DYSK (Agnieszka Sar)

21:10 – 21:30 ZUMBA W WODZIE (Marcin Wierzbicki)

Wejście na AQUA Maraton dostępne będzie w cenie 30 złotych lub za okazaniem karnetu na Aqua Fitness.

Więcej informacji o zajęciach w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em znajduje się na stronie https://mosir.elblag.eu/