Aqua Senior - aktywne zajęcia dla osób 60+

Wiosna to czas, kiedy chętnie szukamy nowych pomysłów na ruch. Dla seniorów, którzy chcą zadbać o kondycję w bezpieczny i komfortowy sposób, MOSiR przygotował zajęcia Aqua Senior – aktywność w wodzie, która łączy trening całego ciała z przyjazną atmosferą i spokojnymi ćwiczeniami.

Zajęcia odbywają się zarówno w Krytej Pływalni, jak i w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W Dolince seniorzy ćwiczą w części rekreacyjnej basenu, która pozwala na bezpieczne, stopniowe wejście do wody – bez konieczności korzystania z drabinki. Dzięki wodzie stawy są odciążone, a mięśnie pracują efektywnie i równomiernie. To idealna forma dla osób, które chcą wzmocnić mięśnie, poprawić koordynację i utrzymać sprawność bez nadmiernego obciążania ciała.

Do niedawna zajęcia Aqua Senior odbywały się w środy o 9:15 w Dolince oraz w soboty o 11:00 i 12:00 w Krytej Pływalni. Od kwietnia program został wzbogacony o dodatkowy termin w środy o 10:15 w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, co daje więcej możliwości dopasowania aktywności do własnego planu dnia.

Aqua Senior to propozycja skierowana do osób 60+, które szukają odpowiednich dla siebie zajęć bez bólu i nadmiernego wysiłku. Kameralna grupa i spokojne tempo zajęć sprzyjają precyzyjnemu wykonywaniu ćwiczeń, a przyjazna atmosfera zachęca do systematyczności i pozostania aktywnym przez cały rok.

Wystarczy jeden krok, by poczuć różnicę – regularne uczestnictwo w Aqua Senior poprawia kondycję, samopoczucie i mobilność w codziennym życiu. Szczegółowe informacje o zajęciach oraz cennik dostępne są na mosir.elblag.eu.