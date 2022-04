Aquamaraton fitness w CRW Dolinka

Ćwiczenia w wodzie to nowoczesny i przyjemny sposób na poprawę zdrowia, sylwetki i humoru. Warto się o tym przekonać i wziąć udział w naszym Aquamaratonie, który odbędzie się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Zapraszamy w czwartek, 21 kwietnia, na cztery ciekawe propozycje zajęć. Startujemy od 19:30.

W ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em” odbywają się zajęcia w sali fitness oraz w obu naszych basenach. Są to Zumba, Turbo Spalanie, Joga, a także Aqua Fitness w wodzie oraz Aerobik dla seniorów. Część z tych propozycji wpisuje się w program Aquamaratonu.

Podczas imprezy każda chętna osoba, która chciałaby spróbować ćwiczeń w wodzie, będzie mogła skorzystać z wielu interesujących form rekreacji, prowadzonych przez naszych instruktorów: Izabelę Szramkę, Agnieszkę Semkiw, Agnieszkę Sar oraz Marcina Wierzbickiego. Przy muzyce, ze wsparciem lekkich, piankowych makaronów, hantli oraz innych sprzętów poznamy tajniki fitnessu. Połącz przyjemne z pożytecznym i dołącz do naszej zabawy.

Na początek odkryjemy moc zalet Aqua-Kick-Boxingu. Od razu można się domyślić, że jest to połączenie ruchów, pochodzących ze sztuk walki oraz intensywnego treningu. Co ważne, opór wody sprawia, że ominą nas kontuzje i każdy, niezależnie od warunków fizycznych i wieku, może go spróbować.

Później rozpoczniemy ćwiczenia, przy pomocy lekkich hantli. Aqua-Hantle to propozycja dla tych, którzy chcą w szybki sposób pozbyć się tkanki tłuszczowej i utrzymać piękną i wysportowaną sylwetkę. W trzeciej sesji odbędą się zajęcia z makaronami, poprawiające naszą ogólną sprawność ruchową. Natomiast na zakończenie maratonu ruszy energetyczna i taneczna zumba w wodzie. Aby wziąć udział w ćwiczeniach nie trzeba umieć pływać.

Wejście na Aquamaraton dostępne będzie w cenie 26 zł.

Program imprezy:

19.30 - 20.00 – Aqua-Kick-Boxer z Izabelą Szramke

20.00 - 20.30 – Aqua-Hantle z Agnieszką Semkiw

20.30 - 21.00 – Makarony z Agnieszką Sar

21.00 - 21.30 – Aquazumba z Marcinem Wierzbickim