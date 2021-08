Aquathlon dla dzieci

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elbląga zaprasza najmłodszych na aktywne zakończenie wakacji. W sobotę, 28 sierpnia, o godz. 10, w CRW Dolinka, wystartują zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Aquathlon będzie imprezą towarzyszącą Elbląskiemu Świętu Chleba. Zapisy trwają, a udział w imprezie jest bezpłatny.

Aquathlon to cykliczna impreza, która przyciąga liczne grono uczestników. Jest to bowiem ciekawa odmiana popularnego w naszym mieście triathlonu. To świetna forma spędzania czasu w aktywny sposób, ponieważ łączy ze sobą dwie najbardziej lubiane dyscypliny sportu: pływanie i bieganie.

W zawodach może wziąć udział każde dziecko w wieku od 4 do 11 lat. W zależności od wieku zawodnicy będą mieli różne dystanse do pokonania. Najmłodsi przepłyną jedną długość basenu i przebiegną 200 metrów, a najstarsi zawodnicy do przepłynięcia będą mieli 4 długości basenu i 700 metrów biegu.

Szczegółowy podział kategorii wiekowych i dystansów:

- 4-5 lat – 25m pływania (możliwość płynięcia z rodzicem lub przyborem) / 200m biegu

- 6-7 lat – 50m pływania (możliwość płynięcia z przyborem) / 300m bieg

- 8-9 lat – 100m pływania / 500m biegu

- 10-11 lat – 200m pływania / 700m biegu

Pływanie odbędzie się na basenie sportowym w CRW Dolinka. Na bocznym parkingu zlokalizowana będzie strefa zmian, a trasa biegu znajdzie się na stadionie piłkarskim przy ul. Moniuszki. Startujemy o godzinie 10. Dla pierwszych trzech zawodniczek i pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziano puchary. Natomiast każdy zawodnik po ukończeniu zawodów otrzyma pamiątkowy medal. Liczba miejsc jest ograniczona – istnieje możliwość zapisania 100 uczestników, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy kończą się w czwartek, 26 sierpnia o godz. 23.59 lub po osiągnięciu limitu 100 miejsc. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość dopisania dziecka w dniu zawodów. Zawodników na zawody zgłasza rodzic lub opiekun prawny poprzez stronę: aquathlon.elblag.pl.

Organizatorami III edycji Aquathlonu w ramach Wakacji z MOSiR-em są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.