Aquatlon: pływaj, biegaj, wygrywaj

Do końca wakacji zostały jedynie dwa tygodnie, a właśnie w ostatnią sobotę sierpnia odbędą się zawody dla dzieci w pływaniu i bieganiu, czyli Aquathlon. Będzie to druga edycja tej atrakcyjnej imprezy sportowej. Dziś ruszają zapisy.

Wakacje z MOSiR-em to akcja, która na czas letniej przerwy od szkoły zapewnia dzieciom i młodzieży atrakcje sportowe. Przysłowiową kropką nad „i” stanie się Aquathlon, czyli sport łączący ze sobą pływanie i bieganie. Zawody te odbędą się 29 sierpnia (sobota) w CRW Dolinka oraz na stadionie przy ul. Moniuszki.

– Aquathlon to zawody, które w zeszłym roku wypadły bardzo dobrze, a zainteresowanie imprezą było ogromne. Mamy nadzieję, że i tym razem będzie to świetna zabawa – mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Aquthlon, jako odmiana popularnego w naszym mieście triathlonu, to świetna forma spędzania czasu w aktywny sposób, ponieważ łączy ze sobą najbardziej lubiane dyscypliny sportu: pływanie i bieganie.

– W zawodach może wziąć udział każde dziecko w wieku od 4 do 12 lat – dodaje Tomasz Kowalski, właściciel szkoły pływania Maluchy Pływają. – W zależności od wieku zawodnicy będą mieli różne dystanse do pokonania. Najmłodsi przepłyną jedną długość basenu i przebiegną 200 metrów, a najstarsi zawodnicy do przepłynięcia będą mieli 8 długości basenu i 1000 metrów biegu.

Szczegółowy podział kategorii wiekowych i dystansów:

4-5 lat – 25 m pływania (możliwość płynięcia z rodzicem lub przyborem) / 200 m biegu

6-7 lat – 50 m pływania (możliwość płynięcia z przyborem) / 300 m biegu

8-9 lat – 100 m pływania / 500 m biegu

10-11 lat – 150 m pływania / 800 m biegu

12 lat – 200 m pływania / 1000 m biegu

Pływanie odbędzie się na basenie sportowym w CRW Dolinka, na bocznym parkingu zlokalizowana będzie strefa zmian, a trasa biegu znajdzie się na stadionie piłkarskim przy ul. Moniuszki. Startujemy o godzinie 10. Dla pierwszych trzech zawodniczek i pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziano puchary. Natomiast każdy zawodnik po ukończeniu zawodów otrzyma pamiątkowy medal. Liczba miejsc ograniczona: istnieje możliwość zapisania 100 uczestników, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy kończą się 25 sierpnia o godz. 23.59 lub po osiągnięciu limitu 100 miejsc. Zawodników na zawody zgłasza rodzic lub opiekun prawny poprzez stronę: aquathlon.elblag.pl. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Organizatorami II edycji Aquathlonu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.