Atak drużynowym wicemistrzem Polski

Judocy Ataku zdobyli 11 medali na Mistrzostwach Polski w Judo Osób z Niepełnosprawnościami. Taki wynik dal elbląskiemu klubowi wicemistrzostwo Polski.

W dniach 17 i 18 października w Skierniewicach odbyły się Mistrzostwa Polski w Judo Osób z Niepełnosprawnościami.

Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Judo i Akademia Sztuk Walki Tiger Skierniewice. Na tatami zmierzyło się 160 zawodników

z 15 klubów z całej Polski. Zawody były poprzedzone treningiem obserwowanym, który miał na celu podział zawodników na odpowiednie grupy sprawnościowe pod względem wagi, sprawności fizycznej i czucia judo.

Zawodnicy Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK, wywalczyli 11 indywidualnych medali ( 7 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe) co w klasyfikacji drużynowej pozwoliło drużynie stanąć na drugim miejscu podium i zdobyć tytuł Wicemistrza Polski.

Zawodnicy udowodnili, że ciężka praca, systematyczność, godziny spędzone na tatami, a przede wszystkim pasja i serce do judo przekładają się na wyniki sportowe i dają zawodnikom, trenerom i rodzicom wiele radości i satysfakcji. Dziękujemy trenerom Paulinie Dąbrowskiej i Michałowi Dąbrowskiemu za prowadzenie grupy i przygotowanie zawodników do startów. Każdy udział w zawodach umożliwia drużynie zdobycie nowych doświadczeń, rozwija zamiłowanie do sportu, a sukcesy dają motywację do dalszej pracy. Dla OzN to także forma rehabilitacji i utrzymania dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, a dla nowych osób przekaz,

że osoby z niepełnosprawnościami przy odpowiednim wsparciu także mogą uprawiać sport i się w nim realizować.