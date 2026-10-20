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Atak drużynowym wicemistrzem Polski

 Elbląg, Trenerzy Ataku Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski na podium MP
Trenerzy Ataku Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski na podium MP (fot. IKS Atak)

Judocy Ataku zdobyli 11 medali na Mistrzostwach Polski w Judo Osób z Niepełnosprawnościami. Taki wynik dal elbląskiemu klubowi wicemistrzostwo Polski.

W dniach 17 i 18 października w Skierniewicach odbyły się Mistrzostwa Polski w Judo Osób z Niepełnosprawnościami.

Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Judo i Akademia Sztuk Walki Tiger Skierniewice. Na tatami zmierzyło się 160 zawodników
       z 15 klubów z całej Polski. Zawody były poprzedzone treningiem obserwowanym, który miał na celu podział zawodników na odpowiednie grupy sprawnościowe pod względem wagi, sprawności fizycznej i czucia judo.

Zawodnicy Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK, wywalczyli 11 indywidualnych medali ( 7 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe) co w klasyfikacji drużynowej pozwoliło drużynie stanąć na drugim miejscu podium i zdobyć tytuł Wicemistrza Polski.

Zawodnicy udowodnili, że ciężka praca, systematyczność, godziny spędzone na tatami, a przede wszystkim pasja i serce do judo przekładają się na wyniki sportowe i dają zawodnikom, trenerom i rodzicom wiele radości i satysfakcji. Dziękujemy trenerom Paulinie Dąbrowskiej i Michałowi Dąbrowskiemu za prowadzenie grupy i przygotowanie zawodników do startów. Każdy udział w zawodach umożliwia drużynie zdobycie nowych doświadczeń, rozwija zamiłowanie do sportu, a sukcesy dają motywację do dalszej pracy. Dla OzN to także forma rehabilitacji i utrzymania dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, a dla nowych osób przekaz,
       że osoby z niepełnosprawnościami przy odpowiednim wsparciu także mogą uprawiać sport i się w nim realizować.


A moim zdaniem...

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