Atrakcje na ostatni tydzień wakacji

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, wakacje powoli dobiegają już końca. W ostatnie dni zachęcamy do skorzystania z atrakcji sportowo-rekreacyjnych. W planie dawka energetycznej zumby, wyciszający spacer po Bażantarni i taneczne zakończenie lata podczas imprezy Disco Rolkowisko.

Spacer z leśnikiem (wtorek, 27.08)

O czym szumi las, a dokładnie Bażantarnia? Odrobinę tych tajemnic zdradzi spacerującym we wtorkowe popołudnie leśnik. W planie przejście ok. 5 kilometrów spokojnym tempem podczas dwugodzinnej wyprawy. Zbiórka o godz. 17 przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg, ul. Marymoncka 5.

Zumba na świeżym powietrzu (środa, 28.08)

Pierwsze zajęcia z zumbą w parku Dolinka okazało się strzałem w dziesiątkę. Więc idąc za ciosem zapraszamy Was na drugie w tym roku spotkanie z zumbą w plenerze. Tym razem potańczymy na Placu Katedralnym Starego Miasta. Warto ze sobą zabrać wygodne ubranie i sportowe obuwie. Start o godz. 17, a całość potrwa do dwóch godzin.

Turniej tenisa stołowego i disco na Rolkowisku (czwartek, 29.08)

W czwartek na dobry początek dnia zachęcamy do spróbowania swoich sił w tenisie stołowym. Turniej odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej od godz. 10. Zapisy będą prowadzone w biurze zawodów od godz. 9:30. Udział mogą wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli.

Popołudnie natomiast, to impreza Disco Rolkowisko. W rytmie ulubionych hitów zakończymy wakacyjny sezon. Warto zabrać ze sobą rolki i wrotki, na miejscu nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu. Start o godz. 17.

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon.-pt., 9-18)

Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni). We wtorki i czwartki odbywają się zajęcia w ramach Akademii z UKS Szóstka, czyli nauka jazdy na rolkach. W te dni spotkania rozpoczynają się o 17.

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii i wygodny, sportowy strój.

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami i nie ominąć żadnego wydarzenia. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie, a na Tik Toku filmiki. Więcej na naszej stronie mosir.elblag.eu.