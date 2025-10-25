Baltic Cup rozpoczęty

Piątek (24 października) to pierwszy dzień jubileuszowej 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Uczestniczą w nim tancerze z 38 krajów, w tym po raz pierwszy z Brazylii i RPA. Zdjęcia.

Konkurencje taneczne wystartowały już rano, później były serie kwalifikacji i półfinałów, a wieczorem gala i finały. Widzowie mogli obejrzeć zarówno dynamiczne rundy eliminacyjne, jak i efektowne, galowe pokazy przy muzyce na żywo. W turniej uczestniczą tancerze z 38 krajów, w tym po raz pierwszy z RPA i Brazylii.

Mark i Vada przyjechali na turniej ze Szwecji. Oboje mają po 16 lat i kochają taniec.

- Tańczę od 10 lat. Jestem pierwszy raz na Baltic Cup. To wymagający turniej, bardzo silna jest tutaj konkurencja – mówi Mark. - Ja rozpoczęłam przygodę z tańcem, gdy miałam 3 lata. Tak jak Mark, jestem pierwszy raz w Elblągu, rywalizowaliśmy dziś w tańcach towarzyskich, myślę, że najtrudniejszy jest tu fokstrot – dodaje Vlada.

Podczas tegorocznej edycji odbędą się także Mistrzostwa Świata Młodzieży (Youth ST) oraz Mistrzostwa Świata Seniorów III w tańcach standardowych. Na liście startowej widnieje ponad 60 par Youth ST oraz 124 pary w kategorii Senior III ST.

W sobotę i niedzielę publiczność Baltic Cup będzie mogła oglądać galowe pokazy przy muzyce wykonywanej na żywo. Oprawę wieczornych gali zapewnia orkiestra z Grodna pod batutą Borisa Myagkova. Turniej odbywa się w Hali Sportowo Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Więcej na temat imprezy, harmonogram oraz informacje o biletach w tym linku.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia