Baltic Cup: „W tańcu możemy podzielić się swoimi emocjami”

Sobotni wieczór na 24. Międzynarodowym Festiwalu Tańca Baltic Cup minął pod znakiem rywalizacji tancerzy dorosłych i juniorów. - Wspaniały turniej, jeden z naszych ulubionych w Polsce. Co roku tu jesteśmy, bo Elbląg to miasto tańca, wszystko jest świetnie zorganizowane – mówiła nam jedna z par, która co roku startuje w Baltic Cup. Zobacz zdjęcia.

W sobotę na parkiecie hali przy al. Grunwaldzkiej nie oglądaliśmy elblążan (będą startować w niedzielę m.in. w kategorii juniorów), ale startowali reprezentanci Polski z innych tanecznych ośrodków, tancerze z innych krajów Europy, a także kilka par z Chin.

- Wrażenia są doskonałe, tym bardziej że w szóste najlepszych par mistrzostw Europy w 10 tańcach byli elblążanie. To rokuje nadzieję na przyszłość, bo to bardzo młoda para i cieszymy się, że tak szybko osiągają sukcesy – mówi Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego i dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid. - Poziom jest znakomity, gościmy finalistów i półfinalistów mistrzostw świata, które odbyły się tydzień temu. Praktycznie z każdej części świata, coraz więcej tancerzy przyjeżdża do nas z Azji. Frekwencja jest duża, jedyny problem to mała baza hotelowa w naszym mieście, co powoduje, że dla par, które w ostatniej chwili chciały się zgłosić na Baltic Cup brakuje miejsc hotelowych.

Fot. Jan Ożdżoński, CSE Światowid

Tancerze, z którymi rozmawialiśmy, nie mogli się nachwalić organizacji festiwalu. – Wspaniały turniej, jeden z naszych ulubionych w Polsce. Co roku tu jesteśmy, bo Elbląg to miasto tańca, wszystko jest świetnie zorganizowane. Przyjeżdżamy tu także na zgrupowania kadry, w tym roku robiliśmy tu kurs instruktorski. Spędzamy więc w Elblągu mnóstwo czasu – mówi Kornelia Szałek, która wraz z Filipem Szczurykiem rywalizowała w kategorii do lat 21 w tańcach latynoamerykańskich. Na Baltic Cup przyjechali z Kołobrzegu.

- Pary są z różnych zakątków świata i są na bardzo dobrym poziomie – dodał Filip Szczuryk. – Liczymy na finał. Jesteśmy parą dziesiątkową (najchętniej występuję w konkurencji 10 tańców – red.), ale troszeczkę bardziej przemawia do nas łacina.

- Możemy bardziej podzielić się swoimi emocjami, tym co czujemy. Zaangażować publiczność do reakcji. Oczywiście w tańcach standardowych też, nic im nie umniejszając oczywiście.

Kornelia i Filip awansowali do finału w swojej kategorii, zdobywając w nim trzecie miejsce. Kategorię do lat 21 w "łacinie" wygrała inna polska para – Sofia Bilozor i Grzegorz Brzozowski, a drugie miejsce wywalczyła para z Litwy - Smilte Kozlovskyte i Karolis Ceburnis.

Komplet wyników z sobotnich finałów Baltic Cup

W niedzielę ostatni dzień Baltic Cup. Zobacz program.