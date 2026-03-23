Barkom skończył sezon porażką

24 punkty, 8 zwycięstw, 18 porażek i 11. miejsce w Pluslidze. To dorobek Barkomu Każany Lwów w zakończonym właśnie sezonie Plusligi. W ostatnim meczu, w Elblągu Nietoperze uległy gdańskiemu Treflowi 0:3. Zobacz zdjęcia.

Przed sezonem w obozie Barkomu mówiło się o chęci awansu do fazy play off Plusligi. Życie brutalnie zweryfikowało zamierzenia i lwowskie Nietoperze przez większość sezonu walczyło o utrzymanie. Ostatecznie z Plusligą żegna się Steam Hermarpol Politechnika Częstochowa, co można uznać za pewną niespodziankę, biorąc pod uwagę skąd personalny zespołu spod Jasnej Góry. Energa Trefl Gdańsk jeszcze do niedzieli (22 marca) mogła myśleć o play offach. Sobotnio - niedzielne wyniki ułożyły się tak, że Gdańskie Lwy meczem w Elblągu kończyły sezon. To też można uznać za niespodziankę pamiętając grę Gdańszczan w pierwszej części sezonu.

Dzisiejsze (23 marca) spotkanie pomiędzy lwowskimi Nietoperzami, a Gdańskim Lwami (takie przydomki noszą drużyny) było typowym „meczem o pietruszkę”. W porównaniu do pierwszego starcia tych drużyn w Gdańsku (na rozpoczęcie sezonu Trefl wygrał 3:2) emocji było dużo mniej. W dwóch pierwszych setach Barkom tylko do pewnego momentu potrafił dotrzymać kroku rywalom. Potem Gdańszczanie odskakiwali na kilka punktów i oba sety wygrali odpowiednio do 21 i 20. W drugim secie warto odnotować kilkuminutową obecność na parkiecie wychowanka elbląskiego Ataku – Oskara Woźnego.

W trzecim secie Gdańskie Lwy rzuciły się Nietoperzom do gardła. Wynik seta 25:16 mówi sam za siebie.

Barkom Każany Lwów – Energa Trefl Gdańsk 0-3 (21:25, 20:25, 16:25)

Barkom: Kampa, Pope, Szczurow, Tupczij, Rogożyn, Firkal, Szewczenko oraz Woźny Nakano, Wijecki, Kuts

To jednak nie koniec siatkarskich emocji w naszym mieście. W weekend o awans do II ligi w turniejach półfinałowych walczą siatkarki i siatkarze. Truso w Raszynie zmierzy się miejscowymi Orlętami, Tytanami Białystok i UKS Ozorków. Atak w Łodzi będzie rywalizować z miejscową Resursą oraz BAS Białystok i Iskrą Warszawa. Więcej informacji o turniejach półfinałowych opublikujemy w piątek, 27 marca.