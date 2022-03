Basen i łyżwy z MOSiR-em

Idzie weekend więc jest to odpowiedni moment, aby zaplanować kolejne wolne dni. Najlepiej zrobić to w oparciu o ofertę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zapraszamy bowiem na taflę Lodowiska Helena i atrakcje w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Wiosna za chwilę, ale nie oznacza to, że łyżwy można już schować do szafy. Lodowisko Helena jest nadal czynne, a zatem warto wziąć je pod uwagę w wyborze aktywności sportowej. W sobotę i niedzielę ślizgawek jest więcej, jak w inne dni, dlatego tym bardziej jest to szansa na jazdę w dogodnym dla każdego momencie. A wejścia odbywają się w godzinach: 12.30, 13.30, 14.40, 15.40 i 16.50. Ceny biletów to 10 zł normalny i 7 zł ulgowy. Wypożyczenie łyżew to kwota 8 zł.

CRW Dolinka jest dostępna w każdy dzień tygodnia, w godzinach 6-22. Warto skorzystać z basenu sportowego i udoskonalić swoje umiejętności pływackie lub po prostu spędzić ten czas na pokonywaniu swojego dystansu na odpowiednim torze. Natomiast w strefie rekreacyjnej nie można się nudzić, ponieważ dla klientów przygotowane są przyjemne jacuzzi, hydromasaże czy sauny, natomiast dzieci mogą pobawić się na zjeżdżalniach, popływać w brodzikach lub sprawdzić, jak fajne są wszelkie inne atrakcje. Każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny.