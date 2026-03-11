Baseny i sauny dla każdego

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka relaksu, aktywności fizycznej czy regeneracji po dniu pełnym obowiązków. Bogata oferta basenów, strefy saun i relaksu sprawia, że Dolinka staje się jednym z najchętniej wybieranych miejsc w Elblągu na codzienną dawkę zdrowia i odprężenia.

Baseny dla aktywnych i dla relaksu

Dolinka oferuje zróżnicowane baseny, które spełnią oczekiwania zarówno osób pływających regularnie, jak i tych, które szukają spokojnej chwili w wodzie. Basen sportowy pozwala na treningi i naukę pływania, a strefa rekreacyjna z hydromasażami – na relaks w ciepłej, odprężającej wodzie.

Sauny – regeneracja ciała i umysłu

Strefa saun w Dolince to kompleks trzech rodzajów saun: sucha, parowa oraz biosauna. Każda oferuje unikalne doświadczenie, które wspomaga regenerację organizmu, poprawia krążenie i odpręża umysł. Po sesji w saunie warto skorzystać ze strefy schładzania – biczy wodnych, natrysków oraz basenu chłodzącego – co wzmacnia efekt relaksu i pozwala w pełni odświeżyć ciało.

Strefa relaksu – podgrzewane leżaki i komfortowa przestrzeń

Dolinka to nie tylko woda i sauny. W strefie relaksu czekają podgrzewane leżaki, gdzie można spokojnie odpocząć po basenie czy saunie, zamknąć oczy i pozwolić myślom odpłynąć. To miejsce, w którym każdy może dopasować swoją wizytę do własnego rytmu dnia – poranne rozluźnienie, popołudniowy reset czy wieczorny relaks.

Bezpieczeństwo i komfort

CRW Dolinka dba o komfort i bezpieczeństwo odwiedzających. Obiekt jest czynny codziennie od 6:00 do 22:00, a każdy znajdzie tu przestrzeń odpowiednią do swoich potrzeb. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i przyjaznej atmosferze Dolinka jest miejscem idealnym zarówno dla rodzin, seniorów, jak i osób aktywnie spędzających czas.

Wejdź do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i odkryj pełnię możliwości, jakie daje woda, ciepło saun i komfort strefy relaksu. To miejsce, które łączy zdrowie, aktywność i przyjemność w jednym.