Bażantarnia Jump&Run 2025 - ruszyły zapisy!

Sportowe emocje, radosny klimat i mnóstwo zabawy – tak zapowiada się czwarta edycja Bażantarnia Jump&Run! Zawody odbędą się już 7 września w malowniczej Bażantarni w Elblągu! Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, aby całe rodziny mogły wspólnie przeżyć dzień pełen emocji i sportowych wyzwań. Trasa, jaką dla Was przygotowaliśmy, obfituje w ogromne, dmuchane przeszkody, które dostarczą nie tylko dreszczyku emocji, ale także mnóstwa radości. Nie czekajcie dłużej – zapiszcie się już dziś i skorzystajcie z atrakcyjnych cen!

Bażantarnia Jump&Run to coroczne wydarzenie, które przyciąga entuzjastów biegów z przeszkodami z Elbląga i okolic. Zawody odbędą się w urokliwej Bażantarni - w zabytkowym parku leśny położonym na skraju Wysoczyzny Elbląskiej, co czyni to miejsce idealnym tłem dla sportowych zmagań. Uczestnicy zawodów podczas wydarzenia mogą nie tylko sprawdzić swoje umiejętności fizyczne, ale również cieszyć się urokami przyrody.

DYSTANSE

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w Bażantarni zostaną wyznaczone dwie trasy: jedna o długości 1,5 km i druga o długości 2,5 km. Na obu dystansach pojawią się dmuchane przeszkody, które każdy uczestnik, włącznie z najmłodszymi, pokona bez większych trudności. Do przeszkód tych należą zjeżdżalnie, wspinaczki, labirynty, tory oraz skocznie. Zawodnicy będą mieli okazję trochę pobiegać, pospacerować i wykazać się sprytem. Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run, otrzyma pamiątkowy, dedykowany imprezie medal.

Na krótszej trasie o długości 1,5 km, uczestnicy zmierzą się z 7 dmuchanymi przeszkodami. Dystans ten przeznaczony jest dla Biegu Junior, w którym biorą udział dzieci w wieku od 6 do 16 lat, oraz Biegu Family, gdzie startują dorośli z dzieckiem w wieku od 4 lat. Z kolei na trasie o długości 2,5 km odbędzie się sportowa rywalizacja w ramach Biegu Classic, skierowana do osób od 16 roku życia wzwyż. Zawodnicy będą mieli za zadanie pokonać 10 dmuchanych przeszkód. Dodatkowo, w Biegu Family w tym roku można dopisać dodatkową osobę, co pozwala na start rodzica z dwójką dzieci albo dwójki rodziców z jednym dzieckiem.

ZAPISY I OPŁATY

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 3 września lub do wyczerpaniu limitu za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Bażantarnia Jump&Run co roku cieszy się dużą popularnością, a pakiety startowe rozchodzą się w mgnieniu oka, dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili z decyzją. Poniżej można znaleźć szczegółowe opłaty za udział w zawodach.

Progi cenowe:

Bieg Junior (6-16 lat)

– 40 zł (do 31.07.2025)

– 50 zł (do 03.09.2025)

Bieg Family (dorosły + dziecko)

– 70 zł + 40 zł za każdą kolejną osobę (do 31.07.2025)

– 80 zł + 45 zł za każdą kolejną osobę (do 03.09.2025)

Bieg Classic (16 lat i więcej)

– 60 zł (do 31.07.2025)

– 70 zł (do 03.09.2025)

Dołączcie do tej wspaniałej przygody, która na długo pozostanie w Waszej pamięci. Przygotujcie się na dzień pełen śmiechu, zabawy i niezapomnianych chwil w gronie najbliższych! Zachęcamy również do obejrzenia filmów z poprzednich lat: film z I edycji, film z II edycji oraz film z III edycji.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg.

Sponsor główny: ML Polyolefins, Stella Green.

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Salon Łazienkowy Awangarda

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Centrum Handlowe Ogrody, Stacja Paliw MOYA, RTS Elbląg.