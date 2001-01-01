Bażantarnia Jump&Run - 7 dni do zawodów!

Już 7 września odbędzie się czwarta edycja zawodów Bażantarnia Jump&Run! To właśnie tego dnia w urokliwej Bażantarni zostaną rozstawione ogromne, dmuchane tory przeszkód, które dostarczą wszystkim uczestnikom sportowych emocji. Do imprezy zostało już tylko 7 dni, to także ostatnia okazja na zapisy! Zostały ostatnie miejsca!

- Przed nami uwielbiane przez rodziny wydarzenie, czyli Bażantarnia Jump&Run. Jedyna taka impreza, w której liczy się nie tylko szybkość, ale i spryt. Dmuchane przeszkody, na które trzeba się wdrapać, zeskoczyć, wyjść z labiryntu, czy przeczołgać się przez tunel. To w połączeniu z biegiem gwarantuje trasę pełną emocji i adrenaliny. Dorośli będą mieli do pokonania ok. 2,5 km, a dzieci i młodzież ok. 1,5 km. Rywalizację będziemy oglądać z podziałem na kategorie: Junior, Family i Classic. – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Imprez i Marketingu

Za udział w zawodach każdy otrzymuje pamiątkowy, okazjonalny medal oraz wsparcie energetyczne. Ponadto imprezie towarzyszy festyn „Wybieram sport, nie nałogi”, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą miejskich klubów sportowych, a najmłodsi uczestniczą w animacjach oraz rozmaitych grach.

ZAPISY

Miejsca na Bieg Family zostały już wyczerpane. W dalszym ciągu jednak można zapisać się na Bieg Junior oraz Bieg Classic. Rejestracja na zawody odbywa się online poprzez stronę elektronicznezapisy.pl i potrwa tylko do 3 września lub do osiągnięcia limitu miejsc.

Zachęcamy do zapisów i do zobaczenia na zawodach!

Organizatorami wydarzenia są: prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor główny: ML Polyolefins, Stella Green

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Salon Łazienkowy Awangarda

Sponsorzy i partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Centrum Handlowe Ogrody, Stacja Paliw MOYA Kazimierzowo, RTS Elbląg, Centrum Ubezpieczeń Expert.