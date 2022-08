Bażantarnia Jump&Run już za miesiąc

Wakacje z MOSiR-em trwają w najlepsze, ale warto także pamiętać, co będzie się działo później. 11 września, czyli dokładnie za miesiąc, wystartuje wyjątkowa impreza z dmuchanymi przeszkodami w elbląskiej Bażantarni. Zapisz się i baw razem z nami, z przyjaciółmi lub całą rodziną. Zobacz filmową zapowiedź tego, co Cię czeka.

Przypomnijmy pokrótce czym będzie Bażantarnia Jump&Run. To nowość zarówno w Elblągu, jak i w naszym kraju. Można ją nazwać przyjemniejszą wersją klasycznych biegów z przeszkodami. To nie oznacza jednak, że znacznie łatwiejszą, ale przystępną dla każdego. Dla dzieci i dorosłych.

W tym pięknym parku wyznaczone zostaną dwie trasy: 1,5 km i 2,5 km. Będą do pokonania duże, dmuchane tory, labirynty, kule, zjeżdżalnie czy skocznie, ustawione w odpowiednich odległościach od siebie. W efekcie trzeba będzie trochę pobiegać (lub pochodzić) i wykazać się sprytem.

Trasa 1,5 km będzie zawierać 6 dmuchanych przeszkód. Na tym dystansie pobiegną uczestnicy Biegu Junior (dzieci 6-16 lat) oraz Biegu Family (dorosły+dziecko od 4 lat). Natomiast na 2,5 km odbędzie się sportowa rywalizacja w Biegu Classic (16 lat i więcej). Trzeba będzie pokonać 9 dmuchanych przeszkód. W tej kategorii będzie mierzony czas, z podziałem na kobiety i mężczyzn. Każdy, kto pokona swoją trasę, otrzyma pamiątkowy medal.

Impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zatem zachęcamy, aby nie czekać na ostatnią chwilę i już dziś zapisać się do udziału w tym wydarzeniu. Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family będą przyjmowane do 7.09.2022, jedynie za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. W Biegu Junior obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł (od uczestnika), w Biegu Family 40 zł (od pary), natomiast w Biegu Classic 30 zł (od uczestnika).

Gwarantujemy doskonałą zabawę, sportowe emocje i miękkie lądowanie dla każdego.

Szczegóły i regulamin imprezy są dostępne tutaj