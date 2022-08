Bażantarnia Jump&Run w koszulce!

Coraz bliżej do najbardziej widowiskowej i wyjątkowej imprezy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście. 11 września startuje Bażantarnia Jump&Run, czyli bieg przez dmuchane przeszkody w naszym lesie, którego organizatorem jest MOSiR. Zapisz się, dołącz do zabawy i pokonaj trasę w wyjątkowej koszulce leśnego biegacza.

Tego jeszcze w Elblągu nie było. Na terenie Bażantarni, pośród drzew i pięknej przyrody, pojawi się niesamowita trasa z dmuchanymi przeszkodami. W takich warunkach uczestnicy spotkają się z miękkimi zamkami, labiryntami, dużymi piłkami czy skoczniami, które sprawią mnóstwo frajdy każdemu bez względu na wiek – dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym.

Jest to połączenie parku trampolin, biegu, runmageddonu w wersji light, zabawy w parku rozrywki i rywalizacji sportowej w jednym. W takiej imprezie warto wystartować, zwłaszcza w dedykowanej koszulce leśnego biegacza. Będzie to nie tylko pamiątka, ale i strój do biegania w każdych innych warunkach. Jest to unikat, gdyż takiej koszulki nie kupi się w zwykłym sklepie.

Koszulki dla dzieci i dorosłych będzie można nabyć w cenie 30 zł za sztukę. Rozmiary dla dorosłych to S, M, L, XL i XXL. Natomiast dla dzieci rozmiary będą podzielone ze względu na wiek najmłodszych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat i 13-14 lat.

A jak będzie wyglądać koszulka? Biała, z lekkiego i przewiewnego materiału, a na przodzie znajdzie się zdjęcie obrazujące przeszkody, z którymi zmierzą się uczestnicy. Nie zabraknie również logo „Bażantarnia Jump&Run” wraz z datą wydarzenia. Medal za ukończenie trasy będzie na tej koszulce wyglądał jeszcze lepiej.

Zapisy na koszulki można dokonywać tylko za pośrednictwem strony jedynie do 31 sierpnia, do godziny 23:59. Pod wskazanym linkiem znajdują się również formularze zgłoszeniowe do biegów Classic, Junior oraz Family, jednak ich przyjmowanie zakończy się 7 września o godzinie 23:59. Po ich wypełnieniu i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. W Biegu Junior obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł (od uczestnika), w Biegu Family 40 zł (od pary), natomiast w Biegu Classic 30 zł (od uczestnika).

Szczegóły i regulamin imprezy są dostępne tutaj.