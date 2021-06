Bażantarnia XC, czyli rowerem po górach

Po zeszłorocznym wjeździe na Górę Chrobrego, MOSiR zaprasza na kolejną rowerową imprezę. W niedzielę, 13 czerwca, w Bażantarni odbędzie się pierwsza edycja zawodów Cross Country dla dzieci i dorosłych. Dla najlepszych czekają efektowne medale i statuetki. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Bażantarnia to nie tylko miejsce dla spacerowiczów. Teren tego pięknego parku to również idealna przestrzeń do uprawiania kolarstwa. Wycieczki rowerowe po malowniczych ścieżkach są coraz częstsze, a ukształtowanie terenu szczególnie zachęca fanów kolarstwa górskiego. Dla wszystkich amatorów tego rodzaju kręcenia korbami możliwość rywalizacji w takich pięknych warunkach będzie niezwykłą przyjemnością i dobrą zabawą. Cross Country to najpopularniejsza forma rowerowej rywalizacji. Można sprawdzić swoje umiejętności na specyficznej trasie i nawierzchni, którą stanowią głównie pagórki, leśne przejścia czy trawa. A kontakt z naturą dodatkowo zachęca do udziału w zawodach. Podczas imprezy przygotowane będą trzy rodzaje tras, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi uczestnicy, 0-6 lat, na biegowych i klasycznych rowerkach, wyruszą na trasę „dziecięcą”, wytyczoną na polanie z wiatami. Lekkie nierówności, trawiasta nawierzchnia, pozwoli na bezpieczne rozpoczęcie przygody z MTB. Druga trasa, czyli „krótka”, przebiega będzie między ową polaną i Restauracją Myśliwska. Będzie ona miała długość prawie 900 metrów, a każdy z zawodników pokona ją jeden raz. Pojadą na niej dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Trzecia, „długa” trasa będzie wyzwaniem dla młodzieży od 13 roku życia oraz dla dorosłych rowerzystów. Wystartują oni przy wiacie Margitka i skierują się w stronę Góry Chrobrego. U stóp Góry zaliczą pętlę i podjadą w kierunku leśnictwa Dębica ulicą Chrobrego. Stamtąd szlakiem niebieskim do miejsca startu. Łączna długość tej trasy to 2,7 km. W zależności od poziomu, każdy będzie miał do wyboru jedną lub dwie pętle.

Dla najmłodszych przygotowane zostaną pamiątkowe medale za udział w imprezie, a dla najlepszych w innych kategoriach – statuetki. Wszyscy otrzymają pakiet startowy, z wodą, słodyczami i bananem. Na trasie będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu Sport-Ident.

Trasa krótka – MAPA

Trasa długa – MAPA

Regulamin, kategorie wiekowe i inne szczegóły dostępne TU

Program zawodów:

9:00-10:30 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie pakietów startowych

10:35-10:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna

11:00 – 14:00 – Starty indywidualne zawodników wg. kategorii wiekowych

Od godziny 14:00 - Dekoracje zawodników.

Zgłoszenia do zawodów ,,Bażantarnia XC” przyjmowane będą do czwartku, 10 czerwca, do godz. 12:00 na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, numer kontaktowy do uczestnika oraz informację o treści:

1. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez administratora danych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg, dla potrzeb związanych z organizacją i promocją zawodów ,,Bażantarnia XC”.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.