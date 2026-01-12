Bezpłatne ferie zimowe z MOSiR-em. Dwa tygodnie sportu i zabawy

Ferie zimowe w Elblągu już tuż-tuż! MOSiR zaprasza dzieci i młodzież do wspólnej zabawy i aktywnego spędzenia czasu. Czeka mnóstwo bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach Ośrodka, a w tym roku przygotowaliśmy też kilka nowości i wydarzeń na świeżym powietrzu. Nie będzie czasu na nudę! Sprawdź szczegółowy program.

Aktywnie i muzycznie na Lodowisku Helena

Podczas ferii dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie korzystać z dwóch ślizgawek dziennie na tafli Lodowiska Helena – od poniedziałku do piątku o godzinach 12:00 oraz 13:10. Ślizgawkom towarzyszyć będą gry i zabawy na lodzie.

Dodatkowo w sali fitness Krytego Lodowiska odbędą się zajęcia Zumba Kids (poniedziałki, godz. 10:30) oraz treningi na trampolinach (środy, godz. 10:30).

Bezpłatne ślizgawki na Torze Kalbar

W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież będą mogły korzystać z bezpłatnych ślizgawek na Torze Kalbar. Sesje zaplanowano od poniedziałku do piątku o godzinie 14:30.

Grupy zorganizowane mogą skorzystać z lodowiska i toru Kalbar po wcześniejszej rezerwacji (telefon: 55 625 63 15, e-mail: olga.samplawska@mosir.elblag.eu) oraz po opłaceniu ślizgawki.

Na obu obiektach działa wypożyczalnia sprzętu prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł (koszt: 10 zł za parę łyżew).

Halowe atrakcje sportowe

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej trenerzy z elbląskich klubów sportowych poprowadzą bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe oraz treningi w różnych dyscyplinach. W programie znajdą się m.in.:

piłka ręczna – APR Handballowy Elbląg,

piłka nożna – ZKS Olimpia Elbląg i MMKS Concordia Elbląg,

piłka siatkowa – Energa MKS Truso,

judo – UKS Olimpia Judo Elbląg,

tenis stołowy – EKS Mlexer.

Ponadto w czwartek, 22 stycznia, razem ze szkołą Score zapraszamy na zajęcia ze squasha.

Woda i celne oko

W Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 zaplanowano zajęcia rekreacyjne w wodzie dla dzieci i młodzieży. Wejścia odbywać się będą od poniedziałku do piątku o godzinie 10:00 (klasy II–IV) oraz 11:00 (klasy V–VIII). Dodatkową atrakcją będą zajęcia strzeleckie na strzelnicy KS Orzeł, prowadzone pod okiem instruktora. Zajęcia zaplanowano w poniedziałki i czwartki o godzinie 12:00.

Rowerowa wycieczka do Powaliny

Miłośników jazdy na dwóch kółkach zapraszamy do udziału w pierwszej w 2026 roku Miejskiej Wycieczki Rowerowej. Celem podróży będzie Ceglana Zagroda w Powalinie, a do pokonania będzie około 48 kilometrów. Startujemy 25 stycznia o 10:00 z ul. Wodnej na Starym Mieście, a podróż zakończymy przy elbląskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nowości w programie ferii

W programie ferii znalazły się dwa wydarzenia w Bażantarni. Pierwsze z nich to snowbike połączony z grą miejską oraz rodzinnym ogniskiem, który odbędzie się 24 stycznia. Drugie spotkanie zaplanowano na 1 lutego – będą to zajęcia survivalowe prowadzone przez żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Braniewa, podczas których uczestnicy poznają podstawy radzenia sobie w terenie.

Dodatkowe atrakcje i ślizgawki popołudniowe

Podczas ferii zapraszamy również do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie od 19 stycznia do 1 lutego codziennie dostępne będą Dmuchane Tory Przeszkód. Korzystanie z nich odbywa się w ramach biletu wstępu na basen. CRW Dolinka czynne jest codziennie w godzinach 6:00–22:00.

Równolegle na Lodowisku Helena i Torze Kalbar odbywać się będą płatne ślizgawki popołudniowe i weekendowe, dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Tor Kalbar:

poniedziałek–piątek: 16:30 (z wyłączeniem 19-21 stycznia) i 18:30

sobota-niedziela: 12:00, 14:00, 16:30, 18:30,

Lodowisko Helena:

poniedziałek–piątek: 18:00 (19-21 stycznia tafla podzielona na zajęcia nauki jazdy) i 19:10,

sobota-niedziela: 13:10* (rodzinna), 14:20, 15:30, 16:40**

* 24 stycznia – odwołana ślizgawka o 13:10 (mecz I ligi hokeja)

** 25 stycznia – odwołana ślizgawka o 16:40 (mecz I ligi hokeja)

Zachęcamy do śledzenia profili MOSiR Elbląg na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane będą zdjęcia, filmy oraz relacje z ferii zimowych.

Organizatorami ferii zimowych są Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Partnerami wydarzenia są: Elbląski Szkolny Związek Sportowy, APR Handballowy Elbląg, Energa MKS Truso, KS Orzeł, EKS Mlexer, ZKS Olimpia Elbląg, MMKS Concordia Elbląg, UKS Olimpia Judo Elbląg, Szkoła Tenisa Squasha i Padla Score oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.