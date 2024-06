Bezpłatne wakacje z MOSiR-em 

Zbliżają się upragnione i długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował bezpłatne wydarzenia i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sprawdź szczegółowy harmonogram.

Podczas tegorocznych wakacji dzieci i młodzież, które będą odpoczywać w mieście nie będą mogły narzekać na nudę. W wakacyjnym planie aktywności z MOSiR-em znajdą się m.in.: wycieczki rowerowe i kajakowe, turnieje koszykówki i siatkówki, survival w Bażantarni, Disco Rolkowisko, Hulaj-Nóżka na Kalbarze, Festiwal Sportów Wodnych, zawody na hulajnodze i pumtrucku, czy Mini Olimpiada. Na uczestników czekają również nowości m.in.: Duathlon dla dzieci i młodzieży w Bażantarni, rodzinna wycieczka na rowerkach wodnych, Zumba na świeżym powietrzu w parku Dolinka i różnorodne festyny.

W ramach Wakacji z MOSiR-em wewnątrz Lodowiska Helena ustawiona będzie strefa gier i zabaw. Znajdą się tam stoły do tenisa stołowego, cymbergaje, piłkarzyki, trampoliny. Strefa będzie czynna od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00.

O wszystkich wydarzeniach będziemy informować szczegółowo na naszym Facebooku w tygodniowych rozpiskach wakacyjnych. Zachęcamy do śledzenia fanpage’a, aby być na bieżąco.

Zapraszamy do uczestnictwa zarówno najmłodszych, jak i dorosłych mieszkańców Elbląga. Udział we wszystkich zajęciach proponowanych w ramach „Wakacji z MOSiR-em” jest bezpłatny.

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Współorganizatorzy i partnerzy

Urząd Miejski w Elblągu, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej – 43 Batalion Obrony Pogranicza w Braniewie, Bartnicki Team Elbląg, Grupa Wodna, Nadleśnictwo Elbląg, UKS Wikingowie Elbląg, UKS Szóstka Elbląg, EKS Mlexer Elbląg, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, WORD Elbląg, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Straż Miejska w Elblągu.