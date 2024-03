Bezpłatne zajęcia podczas Aktywnego Dnia Kobiet 

Od nas dla wszystkich Kobiet! Z okazji nadchodzącego święta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca Panie do zrobienia czegoś miłego dla siebie. Już w czwartek, 7 marca, w Hali Sportowo-Widowiskowej odbędzie się seria bezpłatnych zajęć w ramach „Aktywnego Dnia Kobiet”.

Kobieca energia, trzy rodzaje ćwiczeń, dwie godziny endorfin i jeden wieczór. Tak w kilku słowach można opisać zbliżające się wydarzenie. W czwartek, 7 marca, w Hali Sportowo-Widowiskowej stanie specjalna, podświetlana scena, z której instruktorzy fitness poprowadzą serię bezpłatnych zajęć znanych z programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Zaczniemy od mocnego akcentu, czyli Turbo Spalania. Jest to intensywny trening z elementami tabaty. Druga w kolejce będzie taneczna ZUMBA, która za każdym razem cieszy się dużą popularnością. Spotkanie zakończymy wyciszającą i relaksującą Jogą, aby dać organizmowi chwilę wytchnienia po intensywnym wysiłku.

Wydarzenie jest okazją do miłego spędzenia czasu w kobiecym gronie, ale również do sprawdzenia czy dane zajęcia przypadną nam do gustu.

Każda z Pań może również liczyć na miły akcent w formie niespodzianki. Udział w „Aktywnym Dniu Kobiet” jest bezpłatny. Zapraszamy w czwartek, 7 marca, do Hali Sportowo – Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 18:30 do 20:30, a każde z ćwiczeń potrwa 30 minut. Między zajęciami, w trakcie odpoczynku, będzie można skorzystać z porad związanych ze zdrowym żywieniem oraz skorzystać ze wskazówek fizjoterapeuty.

Organizatorem wydarzenia jest Miasto Elbląg i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Partnerami imprezy są: catering dietetyczny Food&Fit i Sport SPA.