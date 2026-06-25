Bieg 780 m dla Elbląga – ważne informacje

Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, w samym sercu elbląskiej Starówki, odbędzie się jubileuszowy Bieg 780 m dla Elbląga. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi biegu. Wśród nich znajdują się m.in. szczegóły dotyczące trasy, godzin startów, zasad odbioru pakietów, program imprezy, a także zaplanowane utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że bieg jest formą zabawy i nie będzie prowadzona klasyfikacja, ani pomiar czasu.

PROGRAM ZAWODÓW

Sobota, 27 czerwca /Bulwar Zygmunta Augusta/

12:00-16:00 - Wydawanie pakietów startowych, okolice dawnej Tortugi, namiot przy kole widokowym

Niedziela, 28 czerwca /ul. Wodna, teren dawnej Tortugi/

10:00-12:30 - Wydawanie pakietów startowych dla kategorii Classic

10:00-13:30 - Wydawanie pakietów startowych dla kategorii Junior

10:00-14:30 - Wydawanie pakietów startowych dla kategorii Family

12:46 – Start Biegu Classic

ok. 13:46 - Start Biegu Junior

ok. 14:46 - Start Biegu Family

15:30 – Zamknięcie trasy

Starty w poszczególnych kategoriach, ze względów bezpieczeństwa oraz wysokich temperatur, będą odbywały się z podziałem na mniejsze grupy, w kilkuminutowych odstępach.

PODZIAŁ STARTÓW

12:46 kategoria Classic – starty kolejno po ok. 250 osób, zaczynając od numeru 1 (1-250; 251-500; 501-750; 751-950)

- ok. 13:46 kategoria Junior – starty z podziałem na wiek, w pierwszej kolejności dzieci od 7 do 10 lat, druga tura młodzież od 11 do 13 lat;

ok. 14:46 kategoria Family – starty kolejno po ok. 200 osób, zaczynając od numeru 1 (1-200; 201-400; 401-600; 601-800; 801-1050)

DYSTANS I TRASA

Bieg odbędzie się na dystansie 780 metrów bez klasyfikacji i pomiaru czasu. Będzie liczyła się głównie dobra zabawa i aktywne świętowanie nadania praw miejskich Elblągowi. Start oraz meta będą przy ul. Wodnej. Trasa biegu poprowadzona zostanie przez następujące ulice: Wodna, Mostowa, Stary Rynek, Studzienna, Wodna. Bieg odbędzie się z podziałem na 3 kategorie wiekowe: Bieg Classic 14+ lat, Bieg Junior 7–13 lat, Bieg Family 0–6 lat. Starty w poszczególnych kategoriach, ze względów bezpieczeństwa oraz wysokich temperatur, będą odbywały się z podziałem na mniejsze grupy, w kilkuminutowych odstępach. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy oraz osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy. Zachęcamy do zapoznania się z mapą biegu.

KURTYNY / PUNKTY WODNE

Na trasie biegu 780 m dla Elbląga będzie ustawione będą 3 kurtyny wodne oraz 3 punkty wodne: okolica startu i mety oraz w okolicy Ratusza Staromiejskiego. Dodatkowo każdy z uczestników w swoim pakiecie startowym otrzyma butelkę wody.

BIURO ZAWODÓW

Wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów, które będzie czynne w sobotę i w niedzielę (27-28 czerwca). W sobotę, 27 czerwca, pakiety będzie można odebrać w godz. 12:00-16:00 na Bulwarze Zygmunta Augusta, blisko koła widokowego. W niedzielę, 28 czerwca, pakiety będzie można odebrać na parkingu przy Moście Niskim (teren dawnej Tortugi) - od 10:00 do 12:30 dla kategorii Classic, od 10:00 do 13:30 dla kategorii Junior, a od 10:00 do 14:30 dla kategorii Family. Jednocześnie zachęcamy do odbioru w sobotę, aby uniknąć kolejek i usprawnić wydawanie pakietów.

ODBIÓR PAKIETÓW

Uczestnicy w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego, zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku odbioru pakietu startowego za innego uczestnika należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu oraz kserem dowodu osoby startującej (do wglądu).

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane będzie również podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.

Pliki do pobrania:

Upoważnienie do odbioru za pełnoletniego zawodnika

Upoważnienie do odbioru za niepełnoletniego zawodnika

UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z organizacją „Biegu 780 m dla Elbląga” w dniu 28.06.2026 r. (niedziela), w godzinach 9:00–16:00, wyjazd z ulic: Studziennej, Stary Rynek, Mostowej, Wodnej, Rybackiej oraz Bednarskiej będzie niemożliwy. Jednocześnie informujemy, że w tym samym dniu parking przy ul. Studziennej, na odcinku pomiędzy Mostem Wysokim a Mostem Niskim, będzie nieczynny.

Na nadchodzący weekend prognozy pogody wskazują wysokie temperatury. W związku z tym prosimy o przyjście w nakryciu głowy, odpowiednie nawodnienie przed startem oraz zabranie ze sobą kremu z filtrem. Bieg 780 dla Elbląga ma charakter zabawy i aktywnej formy spędzenia czasu, bez pomiaru i miejsc na podium. Sprawmy, aby ten dzień był dobrą okazją do świętowania jubileuszu nadania praw miejskich Elblągowi.

Organizatorami wydarzenia są Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.