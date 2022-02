Biegać, skakać...

Ratusz złożył wniosek do Rządowego Funduszu „Polski Ład“: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację stadionu. Obiekt przy ul. Krakusa ma być dostosowany do potrzeb lekkoatletów. Stadion Miejski przy A8 musi poczekać na lepsze czasy.

Najpierw fakty: stadion przy ul. Krakusa był obiektem lekkoatletyczno-piłkarskim. Jeszcze w latach 90. odbywały się tam zawody lekkoatletyczne. Po wybudowaniu niewymiarowego obiektu przy ul. Saperów, obiekt przy Krakusa stopniowo zyskiwał znaczenie piłkarskie i do ubiegłego roku był użytkowany przez piłkarzy Concordii Elbląg.

Miasto Elbląg złożyło do Rządowego Funduszu „Polski Ład“: Program Inwestycji Strategicznych wniosek na dofinansowanie modernizacji stadionu przy ul. Krakusa.

- Modernizacja stadionu przy ul. Krakusa ma na celu przywrócenie funkcji lekkoatletycznych. Obiekt ma służyć uczniom Zespołu Szkół i Placówek Sportowych (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, IV Liceum Ogólnokształcące, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) oraz elbląskim klubom sportowym prowadzącym zajęcia z zakresu lekkiej atletyki - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Jedynym elbląskim klubem sportowym, którego zawodnicy startują w zawodach lekkoatletycznych jest Truso Elbląg. Zajęcia lekkoatletyczne są jednak prowadzone w większości klubów - trening lekkoatletyczny jest podstawą szkolenia niemal we wszystkich dyscyplinach.

- Od wielu lat środowisko lekkoatletyczne zabiega o taki stadion, aby móc trenować w naszym mieście. Dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją tej inwestycji jest rozwój Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, który docelowo ma być Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Przed złożeniem wniosku odbyły się spotkania z udziałem przedstawicieli środowiska lekkoatletycznego i prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego odnośnie modernizacji stadionu przy ul. Krakusa - kontynuuje Joanna Urbaniak..

Szacowany koszt inwestycji to 5,5 mln zł. Miasto złożyło wniosek na na dofinansowanie 90 proc. inwestycji w wysokości 5 mln zł. W budżecie na rok 2022 na ten cel zarezerwowano 100 tys. zł, która ma zostać przeznaczona na dokumentację przetargową. Co jeżeli miasto nie otrzyma pieniędzy na ten cel z Polskiego Ładu? - Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Gmina Miasto Elbląg stara się pozyskiwać środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, również z Programu Inwestycji Strategicznych - informuje rzecznik prasowy prezydenta.

Na modernizację w celu dostosowania do wymogów I ligi czeka Stadion Miejski przy ul. Agrykola. W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przy A8 zostanie wybudowany sanitariat, zmodernizowane zostaną kasy biletowe, powstanie parking oraz zrewitalizowana nawierzchnia od ul. Agrykola. Zapisany w budżecie koszt: 557 tys. zł.

Na pytanie o dalsze plany modernizacji A8 odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Dlaczego Stadion Miejski nie może doczekać się gruntownego remontu?

- Ponieważ Polski Ład ograniczył dochody samorządu - odpowiadają urzędnicy. - Jednakże wskutek wprowadzonych przez rząd RP zmian w ostatnich latach nastąpiło zmniejszenie dochodów samorządów, w tym również Gminy Miasto Elbląg. Dochody Gminy Miasto Elbląg w ostatnich latach uległy zmniejszeniu o ok. 100 mln zł. Zmiany podatkowe wprowadzone Polskim ładem od 2022 roku spowodują dalszy spadek dochodów o następnych ok. 43 mln zł. Kolejnym problemem jest przekazywanie samorządom zadań bez zabezpieczenia finansowego. Przykładem jest subwencja oświatowa, która nie pokrywa skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. W latach 2018-2020 samorząd dołożył do tych podwyżek 58 mln zł. Wszystko to w znaczący sposób ogranicza możliwości rozwojowe i wymusza konieczność ograniczenia planów inwestycyjnych - informuje Joanna Urbaniak.