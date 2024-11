Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował wyjątkową ofertę z okazji Black Friday! Tylko w piątek, 29 listopada, będzie można kupić karnet (8 wejść) na aqua fitness w atrakcyjnej cenie, z 20% rabatem! To dobry pomysł na prezent z okazji zbliżających się Mikołajek i świąt.

Aqua fitness to dobry sposób na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni i relaks w wodzie. Zajęcia są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania i odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Ćwiczenia z gimnastyki wodnej odbywają się na obu obiektach, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i Krytej Pływalni. Tylko w piątek, 29 listopada, karnety będą do kupienia w atrakcyjnej cenie, aż o 20% taniej.

Szczegóły akcji:

- Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka – karnet 8 wejść (w ciągu miesiąca) w promocyjnej cenie 152 zł (zamiast 190 zł). Wykupiony karnet obejmuje również zajęcia w Krytej Pływalni.

Poranki Aqua Fitness – poniedziałki i środy o 8:30; Aqua Fitness Turbo – wtorki 19:45; Aqua Fitness Basic – czwartek 19:45.

- Kryta Pływalnia – karnet 8 wejść (w ciągu miesiąca) w promocyjnej cenie 136 zł (zamiast 170 zł). Wykupiony karnet tylko w tym obiekcie.

Aqua Fitness Turbo – poniedziałki godz. 20:00; Aqua Fitness Basic – środy, piątki godz. 20:00.

Promocja obowiązuje wyłącznie w piątek, 29 listopada! To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie lub sprawić prezent bliskiej osobie. Nie przegap szansy na zakup karnetu w obniżonej cenie. Karnety można kupić w kasie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ul. Moniuszki 25 i Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji i odwiedzenia naszych obiektów!