Brąz dla Igora Abrusiewicza (kick boxing)

W dniach 6-8 marca w Krynicy Zdrój odbył się Puchar Polski Wojska Polskiego i służb mundurowych w kick boxingu. Igor Abrusiewicz zawodnik UKS Silvant Kajak reprezentował oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Turniej zgromadził 200 zawodników z różnych służb mundurowych.

Igor startował w formułach pointfighting oraz kick light do 94 kg oraz powyżej 94 kg . Żandarm spisał się bardzo dobrze zdobywając brązowy medal w pointfightingu do 94 kg, wygrywając trzy walki. Powyżej 94 kg stoczył dwie walki i w walce o medal przegrał po dwóch dogrywkach. W formule kick light stoczył również dwie walki wygrywając jedną przed czasem, natomiast w walce o medal uległ minimalnie przeciwnikowi. - Swój start oceniam na bardzo dobry, ponieważ poziom tych zawodów był bardzo wysoki - opowiada zawodnik. - Stawiło się wielu sportowców, wywodzących się z różnych stylów walki i każdy z nich chciał wypaść jak najlepiej.Oczywiście drugą znaczącą rzeczą jest to, że wszystkie walki miałem jednego dnia, co dało się bardzo mocno odczuć, zwłaszcza w ostatnim pojedynku z dwiema dogrywkami. Dlatego też jestem bardzo zadowolony z wywalczonego medalu. Jestem też zawodnikiem, który tak naprawdę dopiero zaczyna swoją przygodę z turniejami, a mimo to już trochę medali zdobyłem. Dobrze rokującym aspektem jest też fakt, że mój trener jest zadowolony z mojego startu i widzi mój potencjał, udzielił mi wielu cennych rad na przyszłość i na pewno będziemy nad tym pracować, by przy kolejnych startach było jeszcze lepiej.