Brąz wychowanki Orła

Kamila Stormowska (16 lutego) zdobyła dziś brązowy medal na dystansie 500 m na zawodach Pucharu Świata w short tracku. To największy sukces w karierze wychowanki elbląskiego Orła.

Kamila Stormowska, wychowanka Orła Elbląg (obecnie jeździ w barwach Stoczniowca Gdańsk) zdobyła brązowy medal podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w short tracku, które odbyły się w holenderskim Dordrechcie. Taki wynik wychowanka elbląskiego Orła zanotowała na dystansie 500 m. To największy sukces 19-letniej zawodniczki w karierze.

- Nie chciałam być czwarta w finale i bez medalu. Taka jazda opłaciła się no i jestem z brązowym medalem. Jeszcze to do mnie nie dotarło, że mam brązowy medal. Podczas tego sezonu były wzloty i upadki. Puchary na kontynencie mi nie wychodziły. W piątek już się cieszyłam, bo przeszłam dwa biegi i wywalczyłam awans do ćwierćfinału. Cieszę się, że udało mi się coś zdobyć – mówiła Kamila Stormowska dla strony internetowej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Na dystansie 1000 metrów Kamila Stormowska zajęła 16. miejsce.