Brązowy medal elbląskiej judoczki

Aleksandra Kocięba, judoczka z Truso Elbląg wywalczyła brązowy medal na juniorskim Grand Prix IJF w Duszanbe (Tadżykistan)

W weekend w Tadżykistanie odbył się juniorski turniej z cyklu Grand Prix w judo. W reprezentacji Polski wystąpiła elbląska judoczka Aleksandra Kocięba na co dzień reprezentująca Truso Elbląg. Debiut w Duszanbe można uznać za udany – Elblążanka z Tadżykistanu wraca z brązowym medalem.

- Na pewno był to dobry sprawdzian, przed główną imprezą dla tej grupy wiekowej, czyli listopadowymi Mistrzostwami Świata U-21 w Tashkencie (Uzbekistan). Wielkie gratulacje dla Oli! - czytamy w mediach społecznościowych Truso Elbląg.

Zwyciężyła Rosjanka Kira Safonova, która w finale pokonała Tunezyjkę Zeineb Troudi. Drugi brązowy medal wywalczyła Egipcjanka Safa Soliman.