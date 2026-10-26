UWAGA!

Brązowy medal elbląskiej judoczki

 Elbląg, Aleksandra Kocięba (trzecia z lewej) z brązowym medalem (źródło
Aleksandra Kocięba (trzecia z lewej) z brązowym medalem (źródło fot. media społecznościowe Truso Elbląg)

Aleksandra Kocięba, judoczka z Truso Elbląg wywalczyła brązowy medal na juniorskim Grand Prix IJF w Duszanbe (Tadżykistan)

W weekend w Tadżykistanie odbył się juniorski turniej z cyklu Grand Prix w judo. W reprezentacji Polski wystąpiła elbląska judoczka Aleksandra Kocięba na co dzień reprezentująca Truso Elbląg. Debiut w Duszanbe można uznać za udany – Elblążanka z Tadżykistanu wraca z brązowym medalem.

- Na pewno był to dobry sprawdzian, przed główną imprezą dla tej grupy wiekowej, czyli listopadowymi Mistrzostwami Świata U-21 w Tashkencie (Uzbekistan). Wielkie gratulacje dla Oli! - czytamy w mediach społecznościowych Truso Elbląg.

Zwyciężyła Rosjanka Kira Safonova, która w finale pokonała Tunezyjkę Zeineb Troudi. Drugi brązowy medal wywalczyła Egipcjanka Safa Soliman.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama