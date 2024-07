Bułgarski medal elblążanina

Patryk Stasiełowicz z Korony Elbląg wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów w kajakarstwie. Elblążanin wraz z kolegami wywalczyli podium w czwórce na 500 metrów.

W bułgarskim Płowdiw odbywają się Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców w kajakarstwie klasycznym. Kanadyjkarz elbląskiej Korony Patryk Stasiełowicz dziś wywalczył brązowy medal w czwórce na dystansie 500 metrów. Polacy w składzie Marceli Krawiec, Patryk Stasiełowicz, Rafał Poklepa, Antoni Michalak w finale o medal walczyli do ostatnich centymetrów. W połowie dystansu Polacy byli na piątym miejscu za Węgrami, Ukraińcami, Litwinami i Niemcami. I potem włączyli tryb turbo. W walce o brązowy medal biało-czerwoni wyprzedzili Czechów o 3 setne sekundy. Polacy 500 metrów pokonali w czasie 1,40,869 minuty tracąc do pierwszych Węgrów 2,555 sekundy, do drugich Litwinów – 0,726 sekundy.

W biegu eliminacyjnym Polacy zajęli czwartą pozycję, miejsce w finale zapewnili sobie w biegu półfinałowym, w którym nie pozostawili rywalom złudzeń i jako pierwsi zameldowali się na mecie.

Podopieczny Mirosława Kreczmana ma jeszcze przed sobą finał w jedynce na 500 metrów. W dwójce na 500 metrów polska osada na kanadyjkach (Patryk Stasiełowicz i Rafał Poklepa) uplasowali się na siódmym miejscu.