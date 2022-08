Było „smoczyście”!

Drużyna o wdzięcznej nazwie „50+ dzieci” wygrała ósmą edycję wyścigów smoczych łodzi, które odbyły się w sobotę na rzece Elbląg. W nagrodę otrzymała puchar prezydenta Elbląga. Zobacz zdjęcia.

W rywalizacji smoczych łodzi wystartowało 16 osad, a rywalizacja najlepszych była naprawdę bardzo zacięta. O wysokim poziomie zawodów najlepiej świadczy fakt, że obrońca tytułu – ekipa FL Smidth – zajął szóste miejsce.

Najlepiej z upałem i koordynacją na łodzi radzili sobie zawodnicy z drużyny „50 + dzieci”, złożonej w dużej mierze z kajakarzy, z którzy w nagrodę otrzymali puchar prezydenta Elbląga. W finale pokonali triathlonistów, czyli Elbląg Triathlon Team. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Dywizji Północny Wschód, a czwarte – Olimpia Judo Elbląg.

Swoją reprezentację wystawiła także Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, złożoną z Czytelników i wolontariuszy parkrun park Modrzewie Elbląg. W dwóch wyścigach musieliśmy uznać wyższość przeciwników (w pierwszym późniejszych mistrzów, w drugim - Akademii Nauk Stosowanych), ale – jak przyznali uczestnicy naszej osady – liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Przy okazji dziękujemy innej ekipie – Kombinatowi Konopnemu – za deklarację pomocy przy obsadzeniu stanowiska dobosza.

Ekipa portEl.pl i przyjaciele tuż przed startem (Fot. Anna Dembińska)

To była już ósma edycja wyścigów smoczych łodzi. Tę tradycję rozpoczął elbląski oddział PTTK, kontynuuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I aż się prosi, by miasto kupiło takie dwie smocze łodzie (co roku są wypożyczane z Olsztyna), by bardziej promować tę ciekawą aktywność na wodzie. Od lat elblążanie zgłaszają kwestię zakupu łodzi w budżecie obywatelskim, ale nie przebija się w głosowaniu. Może warto, by MOSiR kupił je jako własne wyposażenie i wypożyczał chętnym w czasie sezonu do treningów? W Internecie widzieliśmy ostatnio ogłoszenie o sprzedaży dwóch takich używanych łodzi w dobrym stanie za 22 tys. złotych. Kwota dla miasta nie jest duża, a zabawy mnóstwo...