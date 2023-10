Cel: II liga

Najpierw III liga, potem półfinał baraży, następnie finał baraży i na koniec upragniony awans do II ligi. Tak, w wielkim skrócie, wyglądają plany koszykarzy Basketballu Elbląg na sezon 2023/24. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego pierwszy mecz rozegrają w niedzielę (29 października).

Sezon 2022/23 można odłożyć do historii. Awans do II ligi był blisko, ale ostatecznie Basketball Elbląg kolejne rozgrywki rozpocznie tam gdzie przed rokiem - w III lidze. W przerwie pomiędzy sezonami doszło do kilku zmian. Pierwsza to zmiana miejsca rozgrywania meczów domowych. Na swoje mecze elbląscy koszykarze zapraszają do hali Zespołu Szkół i Placówek Sportowych (dawana hala MOS) przy ul. Kościuszki.

Trener pozostaje ten sam: Arkadiusz Majewski. W zespole pozostaje też jego największa gwiazda: Przemysław Zamojski. Do drużyny powrócił Jacek Chojnacki - czołowa postać Truso Elbląg z sezonu 2015/16. Obrońca miał przerwę w grze. Liczymy, że szybko doczekamy się takich popisów jak kilka lat temu. Drugim powracającym jest Jakub Jakubów - kolejny dobry zawodnik z Truso Elbląg z sezonu 2015/16. I tutaj też liczymy na szybki powrót do formy sprzed lat. Trener Arkadiusz Majewski będzie miał do dyspozycji 20 zawodników.

Rywale Basketballu już zainaugurowali rozgrywki. Pierwsza kolejka została rozegrana w niedzielę 22 października. Mecz elblążan z Rosiem Pisz został jednak przełożony na 11 lutego przyszłego roku. Zespół Arkadiusza Majewskiego ligę rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Trójeczką Olsztyn. W Elblągu Przemysława Zamojskiego i spółkę będzie można dopingować 5 listopada w meczu z Wilkami Ełk. Wstęp na mecze jak zawsze wolny.

Do baraży awansują trzy pierwsze zespoły po rundzie zasadniczej. Drużyny rozegrają sezon zasadniczy systemem „każdy z każdym“, mecz i rewanż.

Skład Basketballu Elbląg:

Obrońcy: Prokurat Piotr, Szuszkiewicz Kacper, Zamojski Przemysław, Chrzanowski Sebastian, Sokalski Michał, Chojnacki Jacek, Glaner Szymon, Klonowski Aleksander

Skrzydłowi: Szarszewski Tomasz, Koniczek Karol, Bałabuch Maciej, Niburski Krzysztof, Jakimowicz Kajetan, Budziński Paweł , Gliński Sebastian

Podkoszowi: Jastrzębski Kacper, Pawlak Dominik, Krakowski Marcin, Jakubów Jarosław, Nisztuk Dawid

Trener: Arkadiusz Majewski

Terminarz:

29 października: Trójeczka Olsztyn - Basketball Elbląg

5 listopada: Basketball Elbląg - Wilki Ełk

12 listopada: AZS UWM Olsztyn - Basketball Elbląg

19 listopada Basketball Elbląg - Kolejarz Chojnice

26 listopada Junior Basket Club Olsztyn - Basketball Elbląg

3 grudnia: Basketball Elbląg - SMS PZKosz Władysławowo

10 grudnia Basketball Elbląg -Orka Iława

17 grudnia Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk II -- Basketball Elbląg

7 stycznia Roś Pisz -- Basketball Elbląg

14 stycznia Basketball Elbląg - UKS Trójeczka Olsztyn

21 stycznia Wilki Ełk - Basketball Elbląg

11 lutego Basketball Elbląg - Roś Pisz (przełożony z pierwszej kolejki)

18 lutego Basketball Elbląg - AZS UWM Olsztyn

25 lutego Kolejarz Chojnice - Basketball Elbląg

8 marca Basketball Elbląg - Junior Basket Club Olsztyn

10 marca SMS PZKosz Władysławowo - Basketball Elbląg

17 marca Orka Iława - Basketball Elbląg

24 marca Basketball Elbląg - Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk II