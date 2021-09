Cel jest prosty: zmazać plamę

Ostatnia niedziela była niezwykle rozczarowująca, ale po każdej burzy wychodzi słońce. Tak jak jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak i jedna porażka nie zwiastuje kryzysu piłkarzy Olimpii. W niedzielę (26.09), można będzie wygumkować ostatnie złe wrażenia i naszkicować lepszą rzeczywistości.

- Mecz z Radunią był ogromną plamą, ale dałbym dużo żeby w minionym sezonie być na tym miejscu co teraz. Pamiętajmy, że drużyna jest nowa, młodość podparta jest doświadczeniem. Graliśmy na ciężkim terenie, gdzie Radunia jest niepokonana co zresztą było mocno odczuwalne, ale nasz zespół jest świadomy, że już w niedzielę będzie okazja do rehabilitacji. - Gramy u siebie, liczymy na wsparcie naszych kibiców. Mogę zapewnić, że mobilizacja jest ogromna i chcemy zdobyć 3 punkty - poinformował Klaudiusz Krasa.

Pomocnik Olimpii to oczywiście postać skrojona na miarę potrzeb trenera Grzegorczyka. Wciąż młodzieżowiec, ale już ograny na poziomie centralnym, niezwykle ważne ogniwo środka pola. W przeszłości znany z kolekcjonowania żółtych kartek, czego następstwem są przymusowe pauzy w grze. W obecnych rozgrywkach Krasa póki co zgromadził trzy napomnienia, czyli brakuje już tylko jednego “żółtka” przed jednomeczową dyskwalifikacją. W podobnej sytuacji jest Hubert Krawczun i Jan Sienkiewicz.

Po przeżuciu goryczy porażki, na horyzoncie pojawia się kolejna przeszkoda nadciągająca z województwa wielkopolskiego. Do Elbląga przyjedzie Lech II Poznań, który w ostatniej kolejce pokonał 1:0 GKS w Bełchatowie. Było to ich czwarte zwycięstwo w sezonie. Zajmują obecnie 11 miejsce z dorobkiem 12 punktów.

Lech II, identycznie jak Olimpia, strzelił dotychczas jedynie osiem bramek. Nie jest to dobra statystyka, bo podkreśla problemy z wykończeniem sytuacji. W osiemnasto-zespołowej lidze, tylko sześć drużyn nie przekroczyło dwucyfrowej liczby. Bramki dla Lecha dotychczas strzelali: Aron Jóhannsson, Siergiej Kriwiec, Norbert Pacławski - po dwa gole, a także Filip Marchwiński, Filip Wilak - po jednej bramce. W Olimpii najskuteczniejszym pozostaje Kamil Wenger z dwoma trafienia, po golu dorzucili: Michał Czarny, Miłosz Kałahur, Piotr Kurbiel, Adrian Piekarski, Jan Sienkiewicz oraz Szymon Stanisławski.

- A propos naszej skuteczności to na pewno nie jest tak, że nie pracujemy nad nią, wręcz przeciwnie, wkładamy ogrom wysiłku, aby nasi ofensywni zawodnicy jeszcze nie raz zaskoczyli rywala i tym samym dali radość nam wszystkim. - zauważa Klaudiusz Krasa.

Innym problemem Olimpii pozostaje kontuzja Andrzeja Witana, który ma złamaną kość strzałkową i szacuje się, że czeka go dwumiesięczny rozbrat z piłką. Poza grą pozostaje także Bartlewski. - Sebastian jest w trakcie rehabilitacji, będzie gotowy na okres przygotowawczy do rundy wiosennej. Szybko wraca do zdrowia. - w krótkiej rozmowie poinformował lekarz Olimpii, Lubomir Czujko.

Bilety

Trwa możliwość skorzystania z przedsprzedaży biletów w kasie klubowej. Klub zaprasza w piątek w godzinach 15 - 19. Oczywiście pozostaje także opcja zakupu wejściówki poprzez stronę internetową. Szczegółowe informacje na klubowej stronie.

Bilans meczów

Żółto-biało-niebiescy rywalizują z rezerwami aktualnego lidera Ekstraklasy od sezonu 2019/2020, zatem dotychczas odbyły się cztery bezpośrednie spotkania. Lepszy bilans posiada Olimpia, która wygrywała trzykrotnie i raz zremisowała. Podczas ostatniego meczu przy Agrykoli oglądaliśmy cztery gole, trzy dla Olimpii i jedną dla Lecha II.

28.07.19 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 4:0 (Kuczałek x2, Ryk, Szuprytowski)

16.11.19 r. - Lech II Poznań - Olimpia Elbląg 1:1 (Miller)

29.10.20 r. - Lecha II Poznań - Olimpia Elbląg 2:3 (Bawolik, Wenger, Surdykowski)

17.04.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 3:1 (Surdykowski x2, Kordykiewicz)

Transmisja

Olimpia Elbląg - Lech II Poznań w niedzielę, 26 września, o godz. 18:15 . Transmisja na żywo w programie TVP Sport, internecie oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Wspomnienia z dotychczas rozegranych meczów na antenach TVP są głównie pozytywne. Takowych było 12. Żółto-biało-niebiescy wygrywali pięciokrotnie, padły cztery remisy, trzy razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - Olimpia Elbląg 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - Olimpia Elbląg 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew - Olimpia Elbląg 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - Olimpia Elbląg 1:0

29.09.20 r. - Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl