Cenne trzy punkty Silvantu

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg odnieśli jedenaste zwycięstwo w sezonie 2024/2025. Tym razem nasza drużyna pokonała doświadczoną ekipę z Koszalina 23:17 i zgarnęła kolejny komplet punktów.

Drużyna Damiana Malandy i Mikołaja Kupca powoli zmierza po awans do I ligi. Elblążanie wygrywają mecz za meczem i w bieżącym sezonie stracili zaledwie pięć punktów. W zaległym spotkaniu 12. kolejki zmierzyli się na wyjeździe z KU AZS Politechnika Koszalińska. Gospodarz meczu ma problemy kadrowe, w protokole meczowym znalazło się dwunastu zawodników, elbląscy trenerzy mieli do dyspozycji szesnastu graczy.

Mecz lepiej rozpoczęli koszalinianie, którzy wyszli na prowadzenie 3:1. Elblążanie potrzebowali aż sześciu minut by doprowadzić do wyrównania po 4. W obu ekipach szwankowała skuteczność z linii 7. metra, na pięć podyktowanych w pierwszej połowie rzutów karnych, zawodnicy wykorzystali zaledwie dwa. Naszej drużynie sporo problemów sprawiał Patryk Kiciński, jeden z najlepszych strzelców II ligi. W 22. minucie, po golu wspomnianego zawodnika, tablica wyników wskazywała 6:6. Do końca pierwszej części meczu skuteczniejsi byli elblążanie, którzy dorzucili cztery bramki, rywal zaledwie jedną. Zespołu udały się na przerwę przy wyniku 7:10.

Po wznowieniu koszalinianie rzucili się do odrabiania strat i szybko doprowadzili do wyrównania. Przyjezdni pierwsze celne trafienie oddali dopiero w 36. minucie. Mecz się wyrównał, na tablicy wyników kilkukrotnie widniał remis, jednak to koszalinianie musieli gonić wynik. W 44. minucie było po 14. W kolejnych akcjach rozgrywający Silvantu dobrze podawali do kołowego, a Mikołaj Solecki nie marnował sytuacji. Do siatki trafił też Adam Nowakowski oraz Kajetan Laskowski i przyjezdni odskoczyli na cztery gole. Koszalinianom udało się jeszcze zbliżyć do naszej drużyny na dwie bramki w 56. minucie. Ostatnie akcje należały jednak do elblążan, którzy zdobyli cztery bramki z rzędu, nie stracili żadnej i wygrali mecz 23:17.

KU AZS Politechnika Koszalińska - Silvant Handball Elbląg 17:23 (7:10)

Silvant: Plak M., Wojciechowski - Peret 6, Solecki 4, Nowakowski 3, Laskowski 2, Sparzak 2, Heyda 2, Wocial 2, Stańczuk 1, Ściesiński 1, Kwiatkowski, Chodziński Sz., Chodziński S., Łucyn, Budzich.

Kolejny mecz elblążanie zagrają 15 marca na wyjeździe z MKS Handball Czersk.