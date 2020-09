Charytatywnie dla Erwiny

3:1 – takim wynikiem zakończył się mecz Oldbojów Olimpii Elbląg z Przyjaciółmi Sportu, rozegrany w niedzielę na stadionie miejskim przy ul. Agrykola. Nie wynik jest jednak najważniejszy, ale cel tej charytatywnej imprezy – finansowa pomoc Erwinie Ryś-Ferens, pochodzącej z Elbląga jednej z najsłynniejszych polskich panczenistek. Zobacz zdjęcia.

Erwina Ryś-Ferens, urodzona w Elblągu reprezentantka Olimpii a następnie warszawskiego Marymontu, trzykrotnie była brązową medalistką mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim, cztery razy reprezentowała Polskę w igrzyskach olimpijskich, zdobyła aż 83 tytuły mistrzyni Polski. Przez lata rozsławiała nasz kraj na międzynarodowych arenach, a teraz sama potrzebuje pomocy w walce z rakiem kości.

- Niezbędna jest rehabilitacja i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby leżącej i na wózku (min. łóżko ortopedyczne, łazienka dla niepełnosprawnych). Tak jak kiedyś mama dawała z siebie wszystko dla Polski, teraz ona potrzebuje pomocy, aby umożliwić jej codzienne funkcjonowanie – informuje rodzina Erwiny Ryś-Ferens.

Na odzew sportowych środowisk w Elblągu nie trzeba było długo czekać. A jego efektem był niedzielny charytatywny mecz, w którym na stadionie miejskim przy ul. Agrykola zmierzyli się Oldboje Olimpii Elbląg mający w składzie wieloletnich byłych piłkarzy Olimpii oraz Przyjaciele Sportu, drużyna złożona m.in. z przedstawicieli władz miasta i pracowników samorządowych instytucji. Pani Erwina na to wydarzenie przybyć nie mogła, ale jej nagranych podziękowań wysłuchali wszyscy uczestnicy meczu.

- Bardzo się cieszę, że Elbląg uhonorował naszą zawodniczkę. Erwina zaczynała karierę, gdy ja kończyłam swoją. Karierę bardzo udaną, bo zdobyła masę medali, choć akurat nie miała szczęścia do olimpiady – powiedziała nam obecna na meczu Helena Pilejczyk, brązowa medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim z 1960 r. - Ten odzew elblążan, by pomóc jej w tej ciężkiej chwili, jest wspaniały. Też dziękuję i staram się również pomóc.

Mimo że mecz był charytatywny, na boisku nikt nie odstawiał nogi, a zawodnicy obu zespołów dali z siebie wszystko. Lepszym zgraniem wykazali się Oldboje Olimpii, którzy pokonali Przyjaciół Sportu 3:1 (2:0). Bramki dla Oldbojów zdobyli Grzegorz Małkiński, Adam Boros i Jacek Ulaszek, dla Przyjaciół Sportu - Bogdan Wojtas.

- Karierę piłkarską skończyłem 25 lat temu. Grałem w Olimpii do wieku juniora. Dawno się nie ruszałem, staram się często zmieniać z kolegami, by się nie zajeździć – przyznał wiceprezydent Elbląga Michał Missan. - Cieszę się, że w tak szczytnym celu udało nam się tak szybko zebrać.

- Ciężko idzie, to już nie te lata, ale przyjemność jest – śmiał się Jerzy Fiłonowicz, wieloletni piłkarz, asystent trenera i trener Olimpii Elbląg. - Od czasu do czasu pogrywam z oldojami, ale na co dzień pracuję w szkółce piłkarskiej, pomagam też drużynie kobiecej Hanza. Erwinę znam osobiście. Razem trenowaliśmy – ona łyżwiarstwo, my piłkę. Czasami łyżwiarzom trochę przeszkadzaliśmy, przechodząc na boisko przez lód. Trzymamy kciuki za Erwinę, będziemy jej pomagać, jak tylko będziemy mogli/

W przerwie meczu odbył się pokazowy przejazd byłych panczenistów i obecnych łyżwiarzy UKS Viking Elbląg i Orzeł Elbląg na wrotkach na torze Kalbar.

(fot. Michał Skroboszewski)

A po meczu - licytacja piłki i koszulki, z której dochód zostanie w całości przeznaczony na pomoc Erwinie Ryś-Ferens. Zbiórka na ten cel trwa do końca miesiąca na jednym z portali. Wpłaty można dokonać pod tym adresem internetowym

Oldboje Olimpii Elbląg: Jarosław Talik, Jerzy Fiłonowicz, Jacek Spychalski, Zbigniew Sula, Stanisław Fijarczyk, Andrzej Bianga, Włodzimierz Kubera, Józef Bujko, Jerzy Duda, Janusz Buczkowski, Bogdan Durzyński, Adam Boros, Krzysztof Gołębiewski, Sławomir Elber, Arkadiusz Ziółkowski, Ireneusz Burzyński, Krzysztof Kalinowski, Grzegorz Małkiński, Robert Popiołek, Grzegorz Gołębiewski, Jacek Ulaszek, Marcin Wielgat, Leon Glod, Paweł Guminiak, Arkadiusz Klemens.

Przyjaciele Sportu: Zenon Korzeniowski, Jerzy Wcisła, Michał Missan, Krzysztof Konert, Krzysztof Fedak, Marek Łukiewski, Kamil Czyżak, Mikołaj Kowalczyk, Piotr Kołecki, Bogdan Wojtas, Tomasz Stemporzecki, Arkadiusz Kolpert, Grzegorz Rajkowski, Arkadiusz Mateusiak, Damian Goldewski, Bastian Zdrojewski, Przemysław Dębecki, Mariusz Segda, Rafał Maliszewski, Arkadiusz Ziółkowski,

Organizatorzy meczu: Urząd Miejski w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Oldboje Olimpii Elbląg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ZKS Olimpia Elbląg.

Współorganizatorzy: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, Grupa Ratowniczo-Interwencyjno-Zabezpieczeniowa „BIELIK”, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.