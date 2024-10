Chcą pobić krajowy rekord frekwencji. Dołącz!

W sobotę w prawie 100 miejscach w kraju odbędzie się próba bicia ogólnopolskiego rekordu frekwencji podczas spotkań pod znakiem parkrun Polska. Elbląg też do niej dołącza - organizatorzy zapraszają w sobotę, 5 października, wszystkich chętnych, którzy chcą wspólnie – marszem, truchtem, biegiem – pokonać 5 km po alejkach w parku Modrzewie. Udział jest bezpłatny.

Spotkania parkrun w Elblągu odbywają się od czerwca 2021 roku. Co sobotę w parku Modrzewie o godz. 9 spotykają się chętni, którzy chcą wspólnie przejść, przetruchtać lub przebiec dystans 5 km. To cztery pętle (i kawałek) po alejkach w parku Modrzewie. W najbliższą sobotę, 5 października, odbędzie się już 179. elbląskie spotkanie parkrunowców.

W Polsce takich lokalizacji jak elbląska jest 97. Na całym świecie – prawie trzy tysiące w 23 krajach, bo parkrun to inicjatywa międzynarodowa, która narodziła się w Anglii i w tym roku obchodzi swoje 20-lecie (w Polsce jest od 13 lat). Właśnie z okazji jubileuszu koordynatorzy parkrun Polska apelują do uczestników o jak najliczniejszy udział w edycjach 5 października, by osiągnąć w sumie na mecie poziom 10 tysięcy uczestników w jednej edycji. Dotychczasowy rekord wynosi niewiele ponad 8300 uczestników.

- Pokonujemy 5-kilometrową trasę biegiem, truchtem lub marszem. Każdy w odpowiednim dla siebie tempie. Możesz wziąć udział jako wolontariusz i pomóc! Co jest potrzebne? Jednorazowa bezpłatna rejestracja i wydrukowanie lub zapisanie w telefonie indywidualnego kodu uczestnika oraz zabranie go na parkrun. Bywasz u nas stale? Tradycyjnie wpadnij! Przychodzisz raz na jakiś czas? Wróć do nas! Nie znasz jeszcze parkrun? Czekamy właśnie na Ciebie! Zabierz ze sobą rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów! – zachęcają koordynatorzy parkrun Polska.

W Elblągu na uczestników na mecie będzie czekał jak co tydzień drobny poczęstunek, woda i gorąca herbata. Start o godz. 9. Warto być kilka minut wcześniej.

Dodajmy, że elbląski rekord frekwencji parkrun to 196 osób ustanowiony w 100. edycję spotkań.

Jednorazowej rejestracji na parkrun możesz dokonać tutaj.