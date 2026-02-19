"Chodź na łyżwy" w Elblągu

- Elbląg nie może narzekać na brak zainteresowania łyżwiarstwem figurowym, a mieszkańcy miasta i okolic żywo reagują na organizowane wokół dyscypliny wydarzenia. Dni otwarte programu “Chodź na Łyżwy” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy “Szóstka” są kolejną okazją do celebracji łyżwiarskiego piękna na Warmii i Mazurach - informuje Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego.

Zarazić pasją do łyżwiarstwa

Program „Chodź na Łyżwy” od wielu lat zachęca dzieci do stawiania pierwszych kroków na lodzie i odkrywania łyżwiarstwa figurowego. Inicjatywa, adresowana do przedszkolaków i uczniów, ma podwójny cel: motywuje do ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu, a jednocześnie buduje wiedzę o sporcie oraz jego pozytywnym wpływie na zdrowie i rozwój. UKS “Szóstka”, który współorganizuje dni otwarte w Elblągu, w pełni podziela i realizuje tę ideę.

- Organizując dni otwarte programu Chodź na Łyżwy chcemy przede wszystkim zainteresować jak największą liczbę mieszkańców Elbląga i okolic łyżwiarstwem figurowym. Wierzymy, że dzięki takim wydarzeniom jesteśmy w stanie zaszczepiać pasję do tej pięknej dyscypliny i - kto wie - być może pozyskiwać nowych członków klubu - zaznacza Beata Kukowska, prezes UKS “Szóstka”.

Uczyć w rytm zabawy

Przy przygotowaniu wydarzenia w Elblągu Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego współpracuje z miejscowym klubem sportowym UKS “Szóstka”. Doświadczeni instruktorzy poprowadzą treningi, a także chętnie udzielą informacji i rozwieją wątpliwości dotyczące tej niezwykłej dyscypliny. Bezsprzecznie będą obserwować też lodowisko, wyszukując młode talenty nadające się do zasilenia szeregów klubu.

- Zainteresowanie łyżwiarstwem figurowym rośnie bardzo dynamicznie. Klub założyłam dwadzieścia lat temu i dziś mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rozwój jest bardzo widoczny. Z roku na rok coraz więcej osób chce spróbować swoich sił na lodzie, a my im to umożliwiamy. Dni otwarte są kolejną możliwością do zarażenia pasją ludzi i zaproszenia ich do wspólnej przygody w klubie - mówi Beata Kukowska.

Elbląg - mimo problemów związanym z dostępem do lodowiska i stosunkowo krótkiego sezonu łyżwiarskiego - słynie z dużego zainteresowania dyscypliną. Za sprawą braku obiektów na Warmii i Mazurach - miasto odwiedzają pasjonaci z całego regionu.

- Jesteśmy jednym ośrodkiem łyżwiarskim w naszym województwie, więc odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy Elbląga, ale również Braniewa, Olsztyna i wielu okolicznych miejscowości. To dobra okazja, by pokazać ludziom, że w województwie warmińsko-mazurskim łyżwiarstwo figurowe ma się dobrze. A - co trzeba zaznaczyć - zapotrzebowanie na rozmowy ze specjalistami jest naprawdę duże! - podkreśla Beata Kukowska.

Harmonogram zajęć na dzień 21.02.2026 r.:

I tura - 10:50-11:45

Przerwa techniczna - 11:45-11:55

II tura - 11:55-12:50

Rejestracja na darmowe zajęcia odbywa się poprzez formularz. Aby wziąć w nich udział, uczestnicy powinni dotrzeć na Kryte Lodowisko Helena przy ul. Karowej 1 w Elblągu pół godziny przed rozpoczęciem zadeklarowanej tury.