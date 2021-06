CIS-owa wycieczka

Czwarta tegoroczna odsłona Miejskiej Wycieczki Rowerowej będzie prowadziła do Kadyn, gdzie przy starym cmentarzu ewangelickim rosną cisy – drzewa, które potrafią rosnąć dłużej niż słynące z długowieczności dęby.

CIS to także akronim Centrum Integracji Społecznej, projektu realizowanego w elbląskim Domu Pod Cisem na ulicy Stawidłowej. Także tych ,,cisów” w tę niedzielę będzie całkiem sporo. Tym razem wycieczka wystartuje z pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej i przez Ogrodniki, Pagórki oraz Ostrobrzeg dotrzemy do Kadyn. Droga powrotna będzie prowadziła szlakiem GreenVelo, przez Kamionek Wielki i Kępę Rybacką do Elbląga. Zobacz mapę - 53 km. Na trasie będzie przeważać nawierzchnia asfaltowa różnej jakości, pojawią się także betonowe płyty i odcinek drogi szutrowej.

Tempo jazdy będzie spokojne, trasa jest umiarkowanie trudna, każdy da sobie radę. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główny postój będzie w Nowym Dworze Elbląskim. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkości. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy w Domu Pod Cisem na ulicy Stawidłowej około godz. 15, jest bezpłatny.

Dom Pod Cisem będzie końcem wycieczki, ale nie końcem naszego spotkania. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia ESWiP będzie tam na nas czekał poczęstunek. Będzie również możliwość obejrzenia stylowej renowacji zabytkowego budynku i zapoznania się z ofertą Domu.

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2021 trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2021), w którym do wygrania będzie rower ufundowany przez Salon – Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto książeczki nie ma, może ją nabyć za 5 zł w siedzibie PTTK przy ulicy Krótkiej. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe, tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, jeżeli jednak będzie ona niekorzystna, to trasa może ulec zmianie. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych.

Stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że nasza jazda musi się odbywać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zatem podczas jazdy będziemy musieli zachować następujące zasady bezpieczeństwa: witamy się bezkontaktowo, ewentualnie powitaniem typu „łokietek” lub „żółwik”, na postojach zachowujemy dystans 1,5 metra, każdy zabiera własny płyn dezynfekcyjny, w peletonie jedziemy jeden za drugim (nie parami, obok siebie), na ewentualność wejścia do pomieszczeń zamkniętych miejmy maseczki.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Biuro Podróży Variustur, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Urząd Gminy w Elblągu.

Ruszamy w niedzielę, 27 czerwca, o godzinie 10.00 z pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej.