Cisowa wycieczka rowerowa do Kadyn

Trasa pierwszej wakacyjnej Miejskiej Wycieczki Rowerowej prowadziła do Kadyn. Tematem przewodnim naszej jazdy były cisy, ale nie należy tego kojarzyć wyłącznie z drzewem. Tych cisów było znacznie więcej podczas tego wypadu.

Cisami zaczęliśmy w Kadynach, w elbląskim Domu Pod Cisem wycieczkę zakończyliśmy, a najmniej znanym CIS-em podczas jazdy był CIS jako akronim Centrum Integracji Społecznej, czyli projekt realizowany w Domu Pod Cisem.

Zanim jednak dotarliśmy do celu naszej wycieczki prawie 50 osób opuściło Elbląg przez Krasny Las i Jelenią Dolinę, która wyprowadziła nas do centrum Wysoczyzny Elbląskiej. Przez Ogrodniki i Pagórki dotarliśmy do początku Drogi Pięknych Widoków wiodącej w kierunku Kadyn. Tutaj, poza ponad 5 km zjazdem w kierunku Zalewu Wiślanego, czekał na nas Jarosław Mytych z Nadleśnictwa Elbląg, Starszy Specjalista ds. edukacji leśnej i turystyki. W jego towarzystwie zjechaliśmy do Kadyn i udaliśmy się na dawny cmentarz ewangelicki, na którym rosną właśnie cisy. Nie tak stare i dorodne jak sławny Cis Henrykowski, ale już całkiem okazałe. Tutaj nasz przewodnik zapoznał nas z historią tego miejsca oraz podzielił się informacjami na temat tytułowych cisów.

W kadyńskim lesie zakończyła się zacieniona część wycieczki i ruszyliśmy w pełnym słońcu szlakiem GreenVelo wzdłuż plaż Zalewu Wiślanego. Przerwę cateringową zrobiliśmy na plaży Srebrna Riwiera, gdzie uczestnicy otrzymali wafelki. Niestety, pomimo panującej stosownej pogody nie mieliśmy możliwość zanurzyć nóg w wodach Zalewu Wiślanego, bo woda miała kolor … zielony. Cóż, sinice pokrzyżowały nasze plany. Wiejący w plecy lekki wiatr sprawił, że szybko minęliśmy Suchacz, Nadbrzeże i zameldowaliśmy się w Nowakowie, gdzie przy sklepie grupa uzupełniła zapasy napojów.

Nasza podróż skończyła się w Domu Pod Cisem, który ugościł nas - stosownie do temperatury - zimnymi owocami i orzeźwiającą wodą miętowo-cytrynową. Mieliśmy także okazję zapoznać się z działalnością i możliwościami tego pięknie odbudowanego obiektu. Tam też każda z uczestniczek i uczestników posiadający książeczkę turystyki kolarskiej PTTK otrzymał stempel poświadczający udział w Miejskiej Wycieczce Rowerowej (MWR). Przypominamy, te stemple bardzo przydadzą się w grudniu, podczas rozstrzygnięcia konkursu na najaktywniejszego uczestnika MWR. Warto je zbierać podczas naszych wyjazdów, gdyż w tym roku do wygrania będzie rower. Więcej zdjęć dostępnych jest na stronie MOSiR.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Biuro Podróży Variustur, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Gminą Elbląg. Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za pomoc, szczególnie Nadleśnictwu Elbląg za wsparcie merytoryczne podczas wycieczki oraz Stowarzyszeniu ESWIP za ugoszczenie nas w Domu Pod Cisem. Podziękowania także dla elbląskich mediów za skuteczną promocję wycieczki, a przed wszystkim rowerzystkom i rowerzystom za wspólnie spędzony czas i spokojną oraz bezpieczną jazdę.

Na kolejną wycieczkę spod znaku Miejskich Wycieczek Rowerowych zapraszamy 25 lipca. Szykuje się jazda nocna, więc będzie ciemno i tajemniczo. Zadbajcie o dobre oświetlenie i do zobaczenia.