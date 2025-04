Co dalej z elbląską piłką ręczną?

Do końca sezonu II ligi piłki ręcznej mężczyzn pozostały dwie kolejki. Elbląski Silvant jest już pewny awansu. Na dzisiejszej (17 kwietnia) konferencji prasowej elbląscy szczypiorniści zdradzili swoje plany.

Piłkarze ręczni Silvanta Elbląg we wtorek (15 kwietnia) wygrali z SMS ZPRP Kwidzyn 30:25 i na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie awans do I ligi (trzeci poziom rozgrywkowy).

- Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie nasi zawodnicy. Podam przykład: mamy zawodników, którzy na co dzień mieszkają w Gdańsku. I „za czapkę śliwek” dwa razy w tygodniu przyjeżdżają do Elbląga na trening, który rozpoczyna się o 20.15. Po treningu,, o godzinie 23, wracają do Gdańska, żeby następnego dnia iść do pracy lub na uczelnię – mówił Mikołaj Kupiec, trener Silvanta. - To nie jest tylko zaangażowanie, to pasja.

- Kiedyś usłyszałem takie zdanie: >>Piłka ręczna w Elblągu jest niepotrzebna. Kibiców na meczach nawet superligowych garstka, degradacja do 1 ligi, ten sam scenariusz.<< Wtorkowy mecz pokazał, że jest inaczej. Hala wypełniona po brzegi, atmosfera niesamowita, poziom sportowy wysoki, wisienką na torcie było zwycięstwo i co za tym idzie awans – dodał Adam Załuski, kierownik drużyny. - Myślę, że ostatni mecz będzie przełomem i piłka ręczna na wysokim poziomie pozostanie w Elblągu.

Mikołaj Kupiec, trener (od lewej), Adam Załuski, kier. drużyny, Wojciech Załuski, prezes klubu i Zbigniew Przybysz, prezes firmy KRAM (fot. Sebastian Malicki)

Przed elbląskimi szczypiornistami jeszcze dwa mecze: w najbliższej kolejce czeka ich wyjazdowe starcie z Czarnymi Olecko, sezon zakończą 11 maja. W Elblągu podejmą SMS ZRPR II Kwidzyn. A co potem?

Sezon w I lidze zapowiada się wymagająco. Związek Piłki Ręcznej w Polsce planuje reorganizację ligi: w miejsce czterech grup mają powstać dwie. A to oznacza konieczność zajęcia miejsca w pierwszej siódemce (w grupie gra 16 zespołów), aby utrzymać się w lidze. Silvant prawdopodobnie trafi do grupy A obejmującej drużyny z Polski północnej. Na oficjalne decyzje musimy jeszcze poczekać.

Jeden transfer jest już dopięty, trwają rozmowy z kolejnym zawodnikiem, który mógłby grać w elbląskiej drużynie w przyszłym sezonie. Mikołaj Kupiec zaznaczył, że ma być to bardziej uzupełnieniem składu. Trzon zespołu ma jednak pozostać. Warto zwrócić uwagę, że w kadrze Silvanta na 24 zawodników jest 20 wychowanków MKS Truso Elbląg. Zespół ma mieć też większą liczbę treningów.

- My trenujemy dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Drużyny z Kwidzyna i Gdańska trenują siedem razy w tygodniu. To jest przepaść – zwrócił uwagę Mikołaj Kupiec. - Jeżeli w I lidze chcemy być w pierwszej siódemce, to potrzebujemy więcej godzin treningów.

To też finansowe wyzwanie. I liga to koszt około 350-400 tys. zł za sezon.

Silvant myśli też o utworzeniu w przyszłości Akademii Piłki Ręcznej w Szkole Podstawowej nr 9.