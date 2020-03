Co dalej z MKS Truso?

Siatkarskie II-ligowe rozgrywki zostały zawieszone niedługo po tym jak zespoły zakończyły sezon zasadniczy. Elbląski zespół Energa MKS Truso w miniony weekend miał rozpocząć walkę o utrzymanie w lidze i póki co nie wiadomo, czy w ogóle będzie miał ku temu okazję.

Zespół Andrzeja Jewniewicza i Wojciecha Samulewskiego, po rozegraniu dwudziestu meczów, uplasował się na miejscu dziesiątym. Tym samym elblążankom pozostała walka o utrzymanie w II lidze, jednak dalsze rozgrywki zostały wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa. Odwołano mecze, siatkarki nie trenują, a trenerzy czekają na dalsze decyzje związku. Wydaje się, że, podobnie jak w innych dyscyplinach, nie uda się dograć sezonu. - Nie liczę, że rozgrywki zostaną wznowione, bo jest to nierealne, że pandemia szybko przejdzie - powiedział trener Truso Andrzej Jewniewicz. - Najprawdopodobniej nie będzie to dotyczyło tylko siatkówki, ale całego światowego sportu. Żeby rozpocząć jakiekolwiek rozgrywki, to pandemia musiałaby odpuścić teraz. Zespoły musiałyby wrócić do treningów, a mamy już końcówkę marca i nie zanosi się na to. Nie wierzę, że jakiekolwiek rozgrywki sportowe ruszą. W tej chwili musimy się martwić o swoje zdrowie i miejmy nadzieję, że w Polsce nie powtórzy się włoski scenariusz. Czekamy na rozwój sytuacji, mamy nadzieję że nie będzie więcej ofiar śmiertelnych i wszystko potoczy się w dobrym kierunku. W tej chwili wszyscy stosujemy się do kwarantanny, uważamy żeby nie stało się nic złego. Cieszę się, że po dwóch tygodniach po powrocie z Poznania, wszyscy jesteśmy zdrowi - dodał szkoleniowiec Truso.

Z każdym dniem decyzja o zakończeniu rozgrywek wydaje się coraz bardziej realna. Najprawdopodobniejszy wydaje się scenariusz zakończenia sezonu z zachowaniem aktualnych miejsc w tabeli i zaniechanie awansów i spadków. Jeśli tak się stanie, Energa MKS Truso utrzyma się w II lidze. Jeśli jednak rozgrywki miałyby zostać wznowione, nasza drużyna, według planu, powinna udać się do Poznania i tam zmierzyć się z SKF Politechnika. Na tym etapie gra się do trzech zwycięstw. Drugą parę walczącą o utrzymanie tworzy UKŻPS Kościan z UKS ZSMS Poznań. Zwycięzcy kończą sezon. Przegrani rozegrają play-out do trzech zwycięstw. Przegrany z tej pary spada z ligi.